Ben Askren répond à Ronda Rousey et à ses propos sur la WWE et l’UFC

Ronda Rousey a fait de nombreux commentaires contre WWE et contre les lutteurs professionnels. L’ancienne star de UFC il est clair que vous ne pouvez pas comparer l’industrie du cordage avec l’industrie de la cage. Il prétend aimer les deux mondes, mais il prétend qu’ils ne sont pas les mêmes. Mais ses déclarations ont soulevé la controverse.

Ben Askren répond à Ronda Rousey

Ceux qui y répondent sont principalement liés à la lutte, mais ils pensent également à leurs déclarations du MMA. Par exemple, maintenant nous collectons mots intéressants de Ben Askren dans Twitter également connu pour ne pas se taire.

“Pensez-vous que Ronda Rousey est vraiment si désagréable ou essayez-vous de faire en sorte que tout le monde la voie comme ça?“

Comme nous l’avons déjà commenté, on pourrait penser que les paroles de l’ex-combattant et de l’ex-combattant sont liées à cette veut retourner dans l’entreprise de combat et ne fait que se préparer. Souvenons-nous que quand il est parti, il l’a fait comme impoli, car la majorité des fans étaient en faveur de Becky lynch.