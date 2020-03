Ben Askren rôtit Kamaru Usman: il est “ le pire promoteur de l’histoire des arts martiaux mixtes ”

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Ben Askren pense que le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman a eu une occasion en or de gagner du terrain avec les fans lorsqu’il a combattu Colby Covington à l’UFC 245 en décembre dernier.

D’après Askren, Covington est sans doute le combattant le plus détesté du MMA à l’heure actuelle. En conséquence, il pense qu’Usman aurait pu gagner en popularité s’il avait joué le bon gars dans la perspective de son combat avec Covington.

Pourtant, Askren estime que le champion de l’UFC n’a pas réussi à le faire.

“Je pense qu’Usman est comme le pire promoteur de l’histoire des arts martiaux mixtes”, a récemment déclaré Askren sur Submission Radio (transcription via MMA News). “Parce que pour moi, voici le problème: Colby est littéralement le promoteur, la personnalité, le combattant le plus détesté de l’UFC, non? Et donc quand Usman va contre lui, c’est comme OK, vous avez le méchant Colby, et puis vous avez Usman – qui, tout ce qu’il a à faire est qu’il doit jouer le bon gars et tout le monde va l’aimer et tout le monde va l’encourager, non?

“Mais Usman n’arrivait tout simplement pas à comprendre comment rendre les gens comme lui”, a ajouté Askren. «Comme, il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Ce serait si facile de faire de Colby le méchant – il est déjà le méchant. Il joue déjà le méchant. C’est tellement simple. Jouez simplement dessus et vous êtes le bon gars – vous êtes le visage, tout le monde vous aime. Mais Usman n’a pas pu comprendre comment le faire. “

Ben Askren, qui est l’ancien champion poids welter de l’ONE et Bellator, a pris sa retraite à la fin de l’année dernière après un passage de trois combats à l’UFC. Bien qu’il se soit distingué comme l’un des meilleurs poids welters de l’UFC pendant une courte période, il n’a jamais eu l’occasion de régler ses différends avec Kamaru Usman dans l’Octogone.

Que pensez-vous de ces commentaires de Ben Askren? Comment pensez-vous que Kamaru Usman va répondre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.