Ben Askren se demande si Ronda Rousey travaille vraiment à être détestable

L’ancienne candidate aux poids mi-moyens de l’UFC, Ben Askren, se demande si la superstar de la WWE, Ronda Rousey, s’efforce d’être détestable dans le cadre de sa personnalité.

Rousey a été critiquée ces derniers jours pour ses commentaires sur la lutte professionnelle, affirmant qu’ils ne participent pas à de vrais combats comme le font les combattants du MMA. Elle a également critiqué les fans de catch. Plusieurs superstars de la WWE se sont défendues contre les commentaires de Rousey, et les fans n’étaient pas satisfaits de ses remarques non plus. Askren, qui n’est pas un inconnu pour parler de lui-même, se demande si Rousey le fait exprès.

Écrivant sur son Twitter, Askren a demandé à ses followers s’il croyait que Rousey était naturellement peu aimable ou si elle y travaillait intentionnellement. Jetez un œil à ce qu’elle a écrit ci-dessous.

Pensez-vous que @RondaRousey est naturellement aussi peu aimable ou y travaille-t-elle?

Rousey a toujours eu un côté «méchant», mais tout au long de sa carrière en MMA, c’est ce qui a fait d’elle ce qu’elle est. Elle n’a jamais pris le dessus sur aucun de ses adversaires dans sa carrière de MMA et cela l’a aidée à exceller dans le combattant de superstar qu’elle est devenue. Sa méchanceté et sa ténacité semblaient authentiques en MMA. Mais peut-être pas en lutte.

En lutte, c’est une autre histoire, car certains fans et combattants croient que Rousey a mis un visage dans le cadre de son personnage à l’écran. Si vous demandez à Askren, c’est soit une chose naturelle de sa part, soit quelque chose sur laquelle elle travaille tous les jours. De nombreux fans croient qu’elle fait la grimace quand elle essaie d’être «détestable» mais peut-être, comme le suggère Askren, cela fait juste partie de qui elle est. Quoi qu’il en soit, son attitude a frotté les fans et les autres lutteurs professionnels récemment. Mais compte tenu du succès qu’elle a remporté à la fois en MMA et à la WWE, elle ne clignote probablement pas deux fois sur la façon dont elle est perçue.

Êtes-vous d’accord avec Ben Askren?