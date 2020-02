Ben Rothwell pense qu’il serait un horrible affrontement pour Stipe Miocic

Au sommet de sa carrière à l’UFC, Ben Rothwell devait affronter Stipe Miocic, mais le combat a échoué.

Rothwell (37-12 MMA, 7-6 UFC), qui à l’époque avait arrêté trois adversaires d’affilée, devait affronter l’actuel champion des poids lourds UFC Miocic lors de l’UFC Fight Night 76 à Dublin.

Mais une blessure a forcé Miocic à sortir et le combat a été entièrement retiré de la carte. Les deux combattants ont affronté de nouveaux adversaires à des dates différentes, et leur carrière est allée dans des directions différentes.

Maintenant, Rothwell se demande ce qui aurait pu être si ce combat avait eu lieu – et a dit que c’était un combat dont il était convaincu qu’il aurait joué en sa faveur.

“Stipe et moi étions censés nous battre en octobre 2015”, a déclaré Rothwell au MMA Junkie. «Et un acte étrange de Dieu a eu lieu et il m’a été enlevé et a affronté Andrei Arlovski deux mois plus tard et a commencé une course au titre. Alors oui – ce genre de chose me rappelle: «Et si?»

L’arrivée de Miocic au premier tour face à Arlovski lors de l’UFC 195 l’a préparé à un tir au titre contre le champion d’alors, Fabricio Werdum. Miocic a éliminé Werdum, a remporté le titre et l’a défendu à trois reprises un record des poids lourds de l’UFC.

Rothwell a prolongé sa séquence de victoires à quatre en soumettant Josh Barnett. Cela l’a mis en place avec un combat n ° 1 contre l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Junior Dos Santos, mais Rothwell a abandonné une décision unanime en cinq tours.

Ensuite, une interruption de près de trois ans de ce sport est survenue après que Rothwell a été blessé et a été signalé par l’Agence antidopage des États-Unis pour un échec du contrôle antidopage. Après avoir purgé sa suspension, Rothwell a perdu face à Blagoy Ivanov puis Arlovski.

Ce fut un changement radical dans sa carrière qui, selon lui, aurait pu évoluer différemment si le combat Miocic avait eu lieu.

“Cela ne me quittera jamais que je sois une horrible confrontation pour Stipe à bien des égards, et il fait le tour et c’est” l’homme le plus méchant de la planète “”, a déclaré Rothwell. “Eh bien, je suis juste un gars qui va le battre.”

Pour l’instant, Miocic n’est peut-être pas dans le radar de Rothwell, mais il a récemment réussi un dérapage perdant de trois combats avec une fin de deuxième ronde de Stefan Struve à l’UFC sur ESPN 7.

Ensuite, Rothwell affronte Gian Villante à l’UFC 249 à Brooklyn, New York, en avril.

“Si vous regardez la façon dont le match est, c’est un match très excitant”, a déclaré Rothwell. «Je pense qu’ils nous ont jumelés en raison de la façon dont nous nous battons tous les deux.»

Et malgré son retour dans la colonne des victoires, Rothwell admet que la pression est toujours présente. Il cherche à faire avancer les choses en se battant pour aller de l’avant.

“J’en suis arrivé à un point de ma carrière où je dois croire en moi – je le fais”, a déclaré Rothwell. «Je crois en mes compétences. Je crois toujours que vous devez faire de votre mieux, et je dois juste y entrer. Et une fois que je serai dans la cage, aussi longtemps que je pourrai être en bonne santé, je pense que ce sera un bon moment.

«J’ai fini de courir après des choses hors de mon contrôle. C’est à peu près chaque combat: sortez, faites de mon mieux et soyez excitant. C’est tout ce qui compte vraiment. “

