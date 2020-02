Ben Rothwell s’interroge sur «et si» lui et Stipe Miocic s’étaient battus à Dublin

Le poids lourd de l’UFC, Ben Rothwell, s’est demandé ce qui aurait pu se passer s’il avait fini par combattre Stipe Miocic à Dublin il y a quelques années comme prévu initialement.

Rothwell, qui revient sur le dos lors d’une victoire de TKO sur Stefan Struve à la fin de l’année dernière, devrait affronter Gian Villante à l’UFC 249 alors qu’il tente de revenir sur la photo du titre dans la division des poids lourds.

Lors d’une récente interview avec MMA Junkie, Rothwell a noté qu’il avait peut-être eu une assez bonne occasion de se mettre en lice il y a un peu plus de quatre ans.

“Stipe et moi étions censés nous battre en octobre 2015”, a déclaré Rothwell. «Et un acte étrange de Dieu a eu lieu et il m’a été enlevé et a affronté Andrei Arlovski deux mois plus tard et a commencé une course au titre. Alors oui – ce genre de me rappelle, “Et si?” “

“Cela ne me quittera jamais que je sois une horrible confrontation pour Stipe à bien des égards, et il fait le tour et c’est” l’homme le plus méchant de la planète “”, a poursuivi Rothwell. “Eh bien, je suis juste un gars qui va le battre.”

“J’en suis arrivé à un point de ma carrière où je dois croire en moi – je le fais”, a ajouté Rothwell. «Je crois en mes compétences. Je crois toujours que vous devez faire de votre mieux, et je dois juste y entrer. Et une fois que je serai dans la cage, aussi longtemps que je pourrai être en bonne santé, je pense que ce sera un bon moment.

«J’ai fini de courir après des choses hors de mon contrôle. C’est à peu près chaque combat: sortez, faites de mon mieux et soyez excitant. C’est tout ce qui compte vraiment. “

À l’époque, Ben Rothwell menait une séquence de trois victoires consécutives, tandis que Miocic a battu Andrei Arlovski qui a lancé son combat pour le titre contre Fabricio Werdum.

