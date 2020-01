Benavidez et Figuereido, face à face sur l’affiche de l’UFC Norfolk

Pour la première fois en un peu plus d’un an, la ceinture Flyweight du UFC Il sera à nouveau joué dans une Fight Night, et nous avons déjà la première affiche de l’événement.

Une fois la ceinture vacante, Joseph Benavidez Vous aurez votre troisième chance de devenir champion lorsque vous mesurerez le numéro trois du classement, Deiveson Figuereido, dans le UFC Fight Night Norfolk, et nous avons déjà l’affiche de l’événement.

Les deux combattants sont en très bonne séquence de victoires. Benavidez détient un record de 9-1 dans ses dix plus récentes présentations sur l’Octogone, sa seule défaite ayant eu lieu par décision partagée contre Sergio Pettis dans le UFC 225.

Figuereido, quant à lui, a remporté six des sept derniers matchs avec lesquels il a joué. Sa seule défaite en tant que professionnel a été aux mains de son compatriote, Jussier Furmiga, dans le UFC Fight Night Nashville.

L’UFC Fight Night Norfolk est célébrée le samedi 29 février à la Chartway Arena.