Benavidez, heureux que Henry Cejudo ait quitté la division

Demain, samedi 29 février Joseph Benavidez affrontera Deiveson Figueiredo pour le championnat du monde de poids UFC Vacant Fly. Henry Cejudo Il a dû le livrer pour se concentrer sur le poids coq, où il est également champion.

Benavidez a critiqué Cejudo parce qu’il a stagné la division en grimpant à 135 livres et récemment dans une interview avec MMA Junkie lui a demandé comment il se sent sachant que a quitté la division.

“Non, ça ne me manque pas du tout. Honnêtement, c’est rafraîchissant. C’est beau. Maintenant, nous sommes dans un endroit calme. C’est comme une ville tranquille; Nous sommes juste à côté de la plage. Je pense que tout serait un cirque avec «Triple C».

“En outre, Mon objectif en ce moment est d’obtenir un championnat, pas d’affronter un gars que j’ai vaincu. Honnêtement, c’est la dernière chose que je veux faire. La seule chose qui m’attire, c’est le titre, pas lui. Je n’ai jamais essayé de le combattre. “

Le 3 décembre 2016, Benavidez a battu Cejudo par décision partagée dans The Ultimate Fighter: Tournament of Champions Finale.

Les deux avaient déjà leur plus et leur moins à ce moment-là; La rivalité n’a rien de nouveau. Peut-être à l’avenir le désormais champion du monde des poids coq décider de réduire la division pour avoir le match revanche. Cependant, tout le monde a fait son chemin depuis lors et continuera de le faire dans un proche avenir.