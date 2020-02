Benavidez voulait que Figueiredo “souffre plus” à la pesée de l’UFC Norfolk – “Vous perdez le respect pour le gars”

Joseph Benavidez n’allait jamais se retirer du combat pour le titre de poids mouche UFC Fight Night 169 de ce week-end après que Deiveson Figueiredo ait perdu du poids de 2,5 livres, mais le combattant vétéran voulait jouer ses cartes correctement.

Benavidez a fait ce que tout combattant professionnel avec un dossier de 15-3 à l’UFC ferait et est resté patient au lendemain de la faute de Figueiredo. Les jetons sont finalement tombés et Figueiredo a été contraint de confier 30% de son sac à Benavidez et de voir ses droits de propriété révoqués s’il gagnait samedi soir.

“Je suppose que j’ai en quelque sorte entendu des grondements”, a déclaré Benavidez au MMA Junkie après la pesée. «J’adore mon coin et ma femme, que j’inclus dans mon coin, évidemment, et tout le monde tellement – même les gens à l’UFC – à quel point ils sont professionnels. Je pense qu’il se passait des choses sérieuses, mais personne n’est jamais venu dire quoi que ce soit. Ils savent comment je suis et peu importe.

“… (Ma femme) répondait aux appels et elle parlait d’une manière comme si elle n’essayait pas de dire quelque chose. Je pouvais sentir son stress. Elle dit: «Ouais, je dois y aller. Eh bien, il dort en ce moment. Non, nous en parlerons plus tard. “Puis elle est venue vers moi et m’a dit:” Écoutez, votre adversaire a raté le poids. “J’étais juste comme,” OK. “J’étais comme,” Eh bien, je vais toujours le combattre, mais obtenons, comme, 30 pour cent. “”

Benavidez, 35 ans, entamera son troisième combat pour le titre UFC ce week-end contre Figueiredo. Ses deux premiers sont venus contre le grand Demetrious Johnson qui a battu Benavidez à deux reprises. Benavidez a essayé de revenir au grand spectacle depuis et n’allait pas laisser quelques kilos s’interposer entre lui et l’or UFC.

“Je n’ai jamais pensé à ne pas me battre”, a déclaré Benavidez. «Je viens de dire:« Oh, d’accord. Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire. “Évidemment, je voulais qu’il souffre davantage. Je me disais: «Dis-lui qu’il doit en faire 126», car il restait encore une heure. Il n’est même pas venu à 11 heures du matin. Il est arrivé à 10 heures du matin, je pense. C’était comme “Vous avez une heure et vous avez 2,5 heures ou plus.” Donc, de toute façon, c’était à peu près tout. “

Figueiredo s’est excusé d’avoir perdu du poids et devra maintenant prouver sa valeur une fois de plus lorsqu’il affrontera Benavidez dans le tournoi principal. Le Brésilien a remporté six de ses sept premières apparitions à l’UFC et possède actuellement la meilleure puissance à élimination directe de la division. Benavidez ferait mieux d’être prêt pour une guerre.

Heureusement, “Joe B-Wan Kenobi” se prépare à ce moment depuis sa dernière défaite contre “Mighty Mouse” en 2013. Benavidez a remporté neuf de ses 10 combats à l’UFC depuis et n’a sans doute jamais été aussi beau. C’est pourquoi le vétéran concurrent est extrêmement confiant dans le prochain plus grand combat de sa carrière.

“Vous devez perdre le respect de quelqu’un à cet égard”, a déclaré Benavidez. «Ils ont là la plus grande opportunité de leur vie et ils la gaspillent comme ça. … C’est juste plus une conviction qu’il n’allait jamais gagner la ceinture, de toute façon. Évidemment, j’étais le seul à gagner. Je suis le seul à être venu le gagner. Cela ne change pas ce que je vais faire. Il a essayé de sortir du premier combat qu’il a fait quand il s’est déplacé une semaine plus tard. Il avait un problème de poids. Ce combat, il essaie de sortir avec ça.

“C’est comme,” Tu ne vas pas m’empêcher de faire ce que je suis venu faire. “Ce n’était jamais une question. Bien sûr, vous perdez le respect pour le gars. Cela va plus loin dans la conviction de “J’ai fait tout ce que j’étais censé faire.” J’étais prêt pour cela. Je suis le seul à être venu gagner cette ceinture. J’étais le seul depuis le début à gagner. Comme je l’ai dit, c’est juste plus de conviction dans les choses auxquelles nous croyions déjà. »

L’UFC Fight Night 169 aura lieu ce soir (samedi 29 février 2020) en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 169 ci-dessous, en commençant par les combats undercard ESPN + «Prelims» à 17 heures. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN + à 20 h. ET.