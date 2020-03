Beneil Dariush a l’intention de semer la confusion dans la légende de Robert Whittaker

Beneil Dariush n’est pas du genre à appeler, c’est pourquoi il a surpris tout le monde avec sa légende de Robert Whittaker.

Dariush (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC) a éliminé Drakkar Klose à l’UFC 248 dans l’un des meilleurs combats de la carte. Le poids léger et doux a ensuite pris le micro pour appeler Whittaker – non pas pour un combat, mais pour être un grand père.

Mais Dariush a utilisé le mot «callout» au lieu de «shoutout», ce qui a momentanément laissé les gens perplexes quant à la raison pour laquelle Dariush tenterait de se battre avec un poids moyen.

Il a dit que tout cela faisait partie de son plan.

“Je sais ce que j’ai fait là-bas, et je savais que cela allait dérouter certaines personnes, mais c’était tout le problème”, a déclaré Dariush à MMA Junkie. “Pour attirer l’attention de tout le monde, j’ai joué un peu avec les mots. De plus, je suis sûr que si je descends en Australie, il y a de fortes chances que Rob m’appelle pour lancer quelques morceaux – et qui dirait non à ça? J’adorerais faire quelques tours avec un champion. “

Après une mauvaise passe, qui comprenait quelques pertes et un match nul, Dariush a rebondi avec quatre victoires consécutives et trois bonus de performance consécutifs.

La victoire sur Klose va probablement préparer Dariush à de grandes choses dans la division des poids légers, mais il cherche à prendre les choses un combat à la fois.

«Je dis toujours aux gens que votre prochain combat est le combat le plus important de votre carrière. Cela dit, cela signifierait que mon dernier combat a été le plus important », a déclaré Dariush. «Je considère mon dernier combat comme extrêmement important, et je le mets au sommet. De toute évidence, il tombera dans son ordre naturel dès que je me battrai à nouveau.

“Honnêtement, je ne suis pas intéressé à choisir des noms. De plus, je n’ai aucune idée de ce que pense l’UFC en ce qui concerne mes matchs. Donc je suppose que je serai tout aussi surpris que vous quand nous le découvrirons, ce qui est en quelque sorte, je suppose, amusant – toute l’anticipation. En toute honnêteté, je veux juste continuer à rivaliser avec les sommets. »

L’épidémie de coronavirus a modifié les régiments d’entraînement quotidien des combattants, mais Dariush l’utilise comme une occasion de se remettre de blessures tenaces qu’il a ignorées au cours des dernières années.

“Le coronavirus a certainement été une douleur, mais je suis reconnaissant que ce ne soit qu’un petit inconvénient parce que je sais que beaucoup d’autres personnes ont eu des problèmes bien pires”, a déclaré Dariush. «L’entraînement n’a pas été idéal, mais je me remets également de nombreuses blessures. D’une certaine manière, cela fonctionne avec mon programme de réadaptation.

«J’ai eu des blessures graves que j’ignorais et que j’essayais simplement de traverser, mais maintenant je vois que c’était une grosse erreur et une excellente expérience d’apprentissage. Être en bonne santé me permet de m’entraîner à un niveau supérieur et de m’entraîner plus en général. Cela étant dit, je pense que la chose que j’attribuerais le plus à mon amélioration serait de me maintenir en meilleure santé. »

