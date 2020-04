Beneil Dariush pour avoir fait partie du camp UFC 249 de Justin Gaethje

Beneil Dariush a décidé de rendre la pareille à Justin Gaethje en l’aidant à se préparer pour son prochain combat.

Son compagnon léger Dariush (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC) a passé une semaine à Denver pour aider Gaethje dans son camp d’entraînement pour son combat pour le titre intérimaire léger UFC 249 contre Tony Ferguson.

Il a déclaré que Gaethje l’avait invité à son gymnase lorsqu’il était en ville en 2018 alors qu’il se préparait à affronter Thiago Moises à l’UFC Fight Night 139 à Denver.

Alors Dariush, aux côtés du champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman, a décidé de donner un coup de main à Gaethje pendant l’épidémie de coronavirus en l’aidant à se préparer pour le plus grand combat de sa carrière.

“J’essayais de l’imiter – j’essayais d’être semblable à Tony”, a déclaré Dariush à MMA Junkie. «Évidemment, nous (avons) un peu le même type de corps. Nous avons un peu les mêmes compétences. J’ai du bon jiu-jitsu. Je peux lancer des poinçons en grappes si nécessaire. Je peux changer de position. Je faisais tout cela et j’essayais de garder un rythme élevé. Mais en termes de rythme, je pense que Usman était le gars qui a vraiment mis le rythme.

“Je me disais:” Qu’est-ce que ça fait – Justin est une machine, mec. “Et je me suis assuré de prendre les positions les plus inconfortables pour Justin. Je me suis assuré d’aller là-bas et de tout faire maladroitement et de tout faire avec une surprise, et Justin a tout simplement traversé tout, y compris la formation avec Kamaru. J’ai été vraiment impressionné. “

Dariush a déclaré qu’il se remettait actuellement d’un MCL déchiré, mais qu’il avait pu éviter une intervention chirurgicale. Il sort d’un KO de «Performance de la nuit» sur Drakkar Klose en mars et vise un retour estival contre un concurrent de premier rang.

