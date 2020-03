Beneil Dariush veut un redressement rapide – mais après sa lune de miel

LAS VEGAS – Beneil Dariush a battu Drakkar Klose avec un KO au deuxième tour samedi sur la carte principale à l’UFC 248 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Dariush, qui a décroché sa quatrième victoire consécutive et sa troisième arrivée consécutive. Il s’agissait également de sa première victoire par élimination directe depuis juin 2016.

Résultat: Beneil Dariush bat. Drakkar Klose via KO (coups de poing) – Tour 2, 1:00

Enregistrements mis à jour: Dariush (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC), Klose (11-2-1 MMA, 5-2 UFC)

Statistique clé: Klose a subi la première perte d’arrêt de sa carrière.

Dariush sur le moment clé du combat

«C’est formidable de remporter la victoire. Je pensais que ça allait être une soumission, mais je prendrai cela aussi. J’avais son dos pour toujours, donc au deuxième tour, mes jambes étaient un peu bancales et je savais que je devais utiliser davantage mes bras. … Honnêtement, je ne savais pas que le dernier coup était si bien connecté, mais une fois que je l’ai vu tomber, je savais que c’était fini. »

Dariush sur sa volonté de négocier

«Je pense que je dois travailler à mettre mes étranglements avec les gants. Il est trop facile de saisir mes doigts et de se défendre, donc je dois le comprendre. Je savais que j’étais fatigué au deuxième tour, mais j’étais confiant dans mon cardio et ma récupération, alors j’ai continué d’avancer. Il m’a frappé assez fort, mais je n’ai pas été blessé. J’ai juste ce problème où si vous me frappez, alors je vais bien avec le trading et voir ce qui se passe. (Ce n’est) probablement pas la meilleure habitude, mais je vais y travailler. “

Dariush sur ce qu’il veut ensuite

«(J’ai) beaucoup d’émotions. … J’ai promis à ma femme de l’emmener en lune de miel depuis que nous venons de nous marier et je suis allée directement dans un camp d’entraînement complet. Mais je peux rester en forme pendant ce temps. Si je ne suis pas blessé, idéalement un retour plus rapide – pas six mois. Six mois, c’est trop long. … Si vous sortez trop longtemps de la zone de guerre, il est vraiment difficile de rentrer. »

Pour en savoir plus sur Dariush, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

