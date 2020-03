Benson Henderson n’est pas le plus talentueux, mais difficile à battre

NEW YORK – Michael Chandler ne va pas souvent loin, mais il sait qu’il est prêt pour une autre bataille quand il affrontera Benson Henderson.

L’ancien triple champion poids léger de Bellator Chandler (20-5 MMA, 17-5 BMMA) a affronté Henderson (28-8 MMA, 5-3 BMMA) pour la première fois il y a plus de trois ans, le devançant dans un va-et-vient pour conserver son titre.

Les deux courront dans le tournoi principal du Bellator 244 le 6 juin à Chicago dans un combat éliminatoire pour le titre. Ils devaient initialement se rencontrer en décembre dernier, mais une blessure a forcé Henderson à sortir et Chandler a affronté Sidney Outlaw à la place, le mettant KO au premier tour.

Avec une autre victoire à son actif, les enjeux sont plus élevés pour Chandler, qui cherche à obtenir une autre opportunité au titre avec une victoire – mais c’est une position qu’il connaît certainement.

“C’est un combat qui devait avoir lieu”, a déclaré Chandler à MMA Junkie. «La division des poids légers n’est pas la plus profonde chez Bellator, donc deux des meilleurs joueurs s’y sont attaqués. Ils disaient que c’était un éliminateur de titre – celui qui gagnera se battra pour le titre – et c’est un peu là où j’ai été dans toute ma carrière. Dès que j’ai battu Eddie Alvarez, je me battais pour le titre ou pour obtenir ce titre. »

L’ancien champion des poids légers de l’UFC et du WEC, Henderson, s’est révélé difficile pour de nombreux adversaires avec son cardio et sa ténacité, ayant parcouru la distance dans plus de la moitié de ses combats.

Et pour Chandler, qui affiche un taux de finition de 75%, il pense que le combat à trois tours joue cette fois en sa faveur.

“Ce combat représente de grandes menaces”, a déclaré Chandler. «Benson Henderson est un dur à cuire – ce n’est pas le combattant le plus talentueux, mais c’est un dur à battre. Ce n’est pas un gars facile à battre, vous devez lui imposer un rythme, vous devez lui mettre un plan de match. Ce combat en trois rounds lui donne plus de main qu’un combat en cinq rounds et je suis excité de le faire – ce combat est plus facile pour moi car je peux mettre mon pied sur le gaz pendant 15 minutes et le mettre sur lui et donner aux fans ce qu’ils veulent et espérons-le se battre pour le titre plus tard cette année. »

Ayant déjà concouru avec Henderson pendant 25 minutes, Chandler a déclaré qu’il chercherait à aborder les choses légèrement différentes cette fois-ci. Au lieu de courir après l’arrivée, il insiste sur le fait que cela se fera naturellement.

«Je sais aussi que les chances que je le termine, dans mon esprit de la façon dont je l’approche, sont beaucoup moins importantes que lors du premier combat, a déclaré Chandler. «Le premier combat, je pensais que j’allais y aller et le finir, alors vous avez vu comment j’ai combattu le premier tour, le deuxième tour, le troisième, le quatrième, le cinquième tour. Ce combat, je vais prendre un bon rythme, un bon rythme méthodique. Toujours violent, toujours mortel comme je le suis toujours, mordez mon embout buccal et lancez des techniques avec une mauvaise intention, mais ne cherchez pas ce coup de grâce – cherchant vraiment à le briser. »

Bellator 244 a lieu à Wintrust Arena. La carte principale de la soirée est diffusée sur DAZN.

.