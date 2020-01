Bethe Correia suggère à l’UFC Londres de se battre avec Tracy Cortez

Bethe Correia était au bord de la cage en novembre dernier à Sao Paulo lorsque Tracy Cortez a battu la Brésilienne Vanessa Melo. Maintenant, “Pitbull” veut égaliser le score de son pays.

Ancienne de la série Contender, Cortez a déclaré qu’elle pourrait passer au poids mouche pour son prochain combat, mais Correia espère qu’elle reste à 135 livres pour un combat.

“J’ai fait un sondage sur les réseaux sociaux pour demander aux fans qui ils voulaient me voir combattre ensuite, et j’ai reçu beaucoup de messages de gens disant qu’un combat entre Tracy Cortez et moi serait génial”, a déclaré Correia à MMA Fighting.

Contrairement à de nombreux Brésiliens, Correia ne fait pas campagne pour figurer sur la carte UFC Brasilia, qui a lieu le 14 mars. Au lieu de cela, elle espère que les entremetteurs de l’UFC la réserveront pour l’événement Fight Night à Londres la semaine suivante.

L’ancien challenger du titre des poids coq de l’UFC vient de remporter une décision unanime contre Sijara Eubanks en septembre, qui a cassé un dérapage de trois combats contre Marion Reneau, Holly Holm et Irene Aldana.

“Se battre à Londres serait magnifique”, a déclaré Correia. “J’ai reçu des tonnes de messages de fans anglais et de gens en Europe disant qu’ils aimeraient me voir combattre là-bas, et j’aimerais terroriser l’Angleterre [laughs]. Interagir avec les fans là-bas pendant la semaine de combat serait génial.

“J’ai toujours rêvé de combattre en Europe, donc j’espère pouvoir combattre sur cette carte. Je serais ravi et je garantis que les fans le seraient aussi. »