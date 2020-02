Bethe Correia vs. Pannie Kianzad réservé

Un match de poids coq féminin est le dernier ajout à l’UFC 250.

Bethe Correia affrontera Pannie Kianzad. Les deux ont confirmé la réservation sur les réseaux sociaux après un premier rapport d’Ag Fight.

L’UFC 250 est prévu pour le 9 mai à Ginásio do Ibirapuera à Sao Paulo, au Brésil, et sera diffusé sur ESPN + pay-per-view après les préliminaires probables sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

L’ancienne challenger du titre de l’UFC 135 livres Correia (11-4-1 MMA, 5-4-1 UFC) a évité une séquence de trois défaites avec une victoire à l’unanimité sur Sijara Eubanks à l’UFC sur ESPN + 17. Elle n’a pas encore décroché une victoire à l’UFC au Brésil, alors qu’elle entame son quatrième combat à domicile avec la promotion.

La finaliste de “The Ultimate Fighter 28” Kianzad (12-5 MMA, 1-2 UFC) a décroché sa première victoire promotionnelle lors de son dernier combat lorsqu’elle a remporté une décision unanime contre Jessica-Rose Clark à l’UFC sur ESPN + 21, la deuxième fois qu’elle battu Clark dans sa carrière. Concurrençant au poids plume pendant “TUF”, Kianzad a reculé à 135 livres et est 1-1 dans son deuxième relais UFC.

Avec l’ajout, la gamme actuelle de l’UFC 250 comprend:

Marion Reneau contre Kelten Vieira

Blagoy Ivanov contre Augusto Sakai

Bethe Correia contre Pannie Kianzad

