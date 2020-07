Bianca Belair révèle comment Nia Jax l’a aidée à la WWE

Nia Jax a pris Bianca Belair comme protegy

La superstar de la WWE Bianca Belair s’est imposée comme l’un des talents les plus prometteurs de la promotion d’aujourd’hui. Après avoir démontré ses prouesses NXT, Bianca Belair a fait ses débuts en casting principal sur RAW après WrestleMania 36. Dans une récente interview avec FOX, elle a révélé comment Nia Jax a pris Belair sous son aile pendant les premiers jours au Performance Center.

Belair a expliqué que Nia Jax lui avait toujours donné confiance pour faire mieux. RAW Superstar a toujours entendu des choses comme «Je vois quelque chose en toi«De Jax, qui a commencé à jouer le rôle de mentor. Elle a également révélé que Nia Jax l’a guidée sur la route et lui a beaucoup appris.

Voici ce que Bianca Belair a dit à propos de Nia Jax

« Eh bien, d’abord, mon entraîneur au Performance Center, Sara Amato, m’a tout appris [risas]. Mais en ce qui concerne les superstars, je dirai: lorsque je suis entré pour la première fois dans le Performance Center, Nia Jax était celle qui m’a réellement prise sous son aile. « «Vous savez, elle a aimé, elle n’a pas pris ma main pendant tout le processus. Mais il s’est vraiment assuré [y] Il m’a dit: «Je vois quelque chose en toi. Je vois que vous l’avez, assurez-vous juste de bien faire les choses. C’est comme me guider tout au long du chemin. «

Tout en une nuit de travail! 💅🏽 #WWERaw https://t.co/z2kidvuzDR – 🌺 (@NiaJaxWWE) 23 juin 2020

Qu’attend Nia Jax à la WWE?

Nia Jax est retournée à la WWE après une longue interruption pendant laquelle elle se remettait d’une blessure. À son retour, Nia Jax a été programmée assez fortement, et la WWE a accordé une attention particulière au fait qu’elle devrait ressembler à un monstre.

Cette année, elle était l’une des prétendantes à Women Money In The Bank qu’Asuka a finalement remporté. Dans le prochain épisode RAW, Becky Lynch a annoncé sa grossesse et a abandonné son championnat RAW féminin. L’homme a donné son titre à Asuka avant de quitter l’entreprise pendant un certain temps.

Vous devriez être choqué @ WWEAsuka… vous avez eu de la chance ce soir !!! 😡😡😡😡 #WWEBacklash https://t.co/li0DRRgNqW – 🌺 (@NiaJaxWWE) 15 juin 2020

Cette décision ne semblait pas à Nia Jax, qui croyait qu’Asuka avait reçu le titre et ne méritait pas d’être la championne RAW féminine. Les deux Superstars ont commencé à se battre pour le championnat, qui a également vu la coéquipière d’Asuka, Kairi Sane, se blesser après que Nia Jax ait manqué un coup juste à l’extérieur du ring.

Avance rapide vers Backlash 2020, Nia Jax et Asuka se sont affrontées pour le Championnat féminin RAW, mais leur combat s’est terminé par un double décompte hors du ring. Avec ces résultats, la WWE a réussi à protéger Nia Jax, et il semble qu’elle pourrait défier Asuka pour le titre à nouveau dans un proche avenir.

