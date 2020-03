Bibiano Fernandes doute qu’il puisse aider Demetrious Johnson à se préparer pour UN combat pour le titre

Image: @ mightymouse125 sur Instagram

Demetrious Johnson se prépare pour un combat le 29 mai avec ONE champion poids plume Adriano Moraes: un spécialiste du jiu-jitsu brésilien mortel avec le pouvoir de démarrer. Inutile de dire que ce serait le moment opportun pour Johnson de faire appel à son ami de longue date et partenaire d’entraînement, le champion ONE Bantamweight Bibiano Fernandes, qui présente de nombreuses similitudes stylistiques avec Moraes.

Malheureusement, Johnson et Fernandes ne pourront probablement pas se joindre de sitôt. Vivant respectivement à Bellevue, à Washington et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ils ne sont distants que d’environ 120 milles à vol d’oiseau. Pourtant, ils sont également séparés par la frontière canado-américaine, qui est devenue un obstacle presque insurmontable à l’époque du coronavirus.

“Je ne le fais pas si je peux le faire”, a déclaré Fernandes à BJPENN.com lorsqu’on lui a demandé s’il serait en mesure d’aider Johnson à se préparer pour son combat contre Moraes. «À cause de ce qui se passe, nous ne pouvons pas traverser le Canada pour aller à Bellevue. Je pourrais l’aider, mais pour l’instant je ne peux pas y aller parce que la frontière est fermée. Nous ne pouvons pas traverser, et personne ne peut venir ici. “

Alors que Fernandes aimerait aider Johnson à se préparer au test dangereux qu’est Moraes, il pense que son ami sera bien préparé malgré tout.

“J’ai commencé à m’entraîner avec DJ en 2010”, a déclaré Fernandes. “C’est alors qu’il a combattu Dominick Cruz. Je pense qu’il connaît ma façon de penser le jiu-jitsu. Il a tellement appris. Vous pouvez le voir dans les deux derniers combats qu’il a faits. Il a fini les gens – c’est des gens sans bras, des gens étouffés. Je pense que je lui ai déjà donné mes compétences, [and] ma connaissance du jiu-jitsu. Nous avons passé de nombreuses années ensemble. Maintenant, c’est sa décision et son choix de ne pas perdre la compétence. “

Fernandes a en fait formé et combattu des situations similaires dans le passé.

Le champion ONE poids coq a combattu pour la dernière fois à Tokyo, au Japon, en octobre. Malheureusement, son entraîneur n’a pas pu se rendre à ce combat en raison du typhon Hagibis, qui a frappé l’archipel japonais dans les jours précédant l’événement. Fernandes a ensuite dû se battre sans son entraîneur, mais ayant déjà absorbé une grande partie des connaissances de son entraîneur, a pu faire le travail, en soumettant son ennemi, Kevin Belingon, avec un brassard.

“Mon entraîneur, pour mon dernier combat, il n’a pas pu se rendre au Japon avec moi car il y a eu un typhon”, raconte Fernandes. “Il a dit ‘Bibi, je ne peux pas aller avec toi, mais tu sais déjà quoi faire. Vous vous êtes déjà entraîné à plusieurs reprises dans votre vie. Vous vous êtes tellement entraîné pour cela, vous vous êtes entraîné pendant de nombreuses années. Allez là-bas et faites votre travail. “C’est ce qu’il m’a dit. Je peux dire la même chose au DJ. “

Comment pensez-vous que Demetrious Johnson se produira contre Adriano Moraes s’il est incapable de s’entraîner avec Bibiano Fernandes?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.