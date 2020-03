Bibiano Fernandes se concentre sur la croissance mentale alors que les plans pour le prochain combat se développent

Image via @bibianofernandes sur Instagram (photographe non répertorié)

UN champion des poids coq Bibiano Fernandes n’a pas combattu depuis qu’il a réglé sa rivalité de longue date avec Kevin Belingon en octobre. Alors que la pandémie de coronavirus continue de resserrer son emprise sur le monde, il est de plus en plus difficile de savoir quand il pourra se battre à nouveau.

Toujours l’image de sang-froid, Fernandes garde son sang-froid face à cette incertitude.

Il fait ce que nous devrions tous faire: rester à l’intérieur. Lorsqu’il ne passe pas de temps avec sa femme et ses enfants, il garde ses armes affûtées dans son gymnase à domicile. Plus important encore, dit-il, il a entraîné son esprit.

“Je m’entraîne, mais la chose la plus importante en ce moment n’est pas d’entraîner mon corps mais d’entraîner mon esprit”, a déclaré le Brésilien à BJPENN.com depuis son domicile de Vancouver. «J’entraîne mon corps, je m’assure que mon cœur bat la chamade, je soulève beaucoup de poids, mais le plus important est d’entraîner l’esprit.

“Vous devez décider dans quelle direction vous voulez aller”, a ajouté Fernandes. “Vous devez prendre une décision pour vous-même, votre famille et vos amis, c’est tout. Tu peux y aller [toward] la peur, la peur, le doute – non. Je dois me retenir et dire “tout le monde près de moi est bon, tout le monde est en sécurité”, maintenant nous devons bouger [through this] ensemble. Nous devons croire. Nous devons avoir la foi, pas la peur. »

Fernandes profite également de cette crise pour donner à ses enfants de précieuses leçons.

«L’autre jour, j’étais dans le magasin et mon fils est venu avec moi», a raconté Fernandes. “Il a dit:” Papa, prends des mouchoirs, prends-en plus. “J’ai dit” non, mon fils, écoute-moi. Nous ne prenons pas tout, mon fils. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu’il y a encore des gens qui ont besoin de nourriture, de médicaments. Personnes âgées, mères avec enfants. Nous prendrons ce dont nous avons besoin et aiderons la communauté. »»

Bien que Fernandes prenne actuellement chaque jour comme il vient, cela ne signifie pas qu’il ne songe pas à retourner dans la cage. N’ayant pas combattu depuis qu’il a vaincu Belingon avec un starter arrière nu à la deuxième ronde à l’automne, il a définitivement la démangeaison de concourir.

“Je suis excité”, a-t-il déclaré. “Voyons ce qui se passe, mais je suis ravi de revenir en arrière et de faire ce que j’aime faire.

“Je suis ravi de donner un bon spectacle aux fans de ONE Championship, pour Chatri [Sityodtong] et Victor Cui, et pour mes fans. Je veux rendre ces gars heureux. “

La pandémie en cours a jeté un voile d’incertitude sur l’ensemble de l’industrie du sport, mais Fernandes espère qu’il pourra se battre à nouveau bientôt. Il dit qu’il a déjà été contacté par des responsables de ONE au sujet d’un combat sur une carte du 5 juin qui devrait provisoirement se dérouler à Jakarta, en Indonésie. Il dit qu’un “type japonais” a été mentionné comme un adversaire – le plus probable est le concurrent japonais Shoko Sato – mais il n’est pas sûr contre qui il défendra son titre.

“Ils m’ont parlé un peu avant que cela ne se produise”, a-t-il déclaré. «Ils voulaient que je me batte le 5 juin. Je suis très excité que cela se produise.

«On ne sait jamais ce qui se passera demain, mais c’est le moment pour moi de m’entraîner en ce moment et de m’assurer que mon corps est en bonne santé lorsque je retourne dans mon camp. Mais pour l’instant, nous devons attendre un peu et voir ce qui se passe. »

Si Fernandes finit par se battre en juin, il est très possible que l’action se déroule dans une arène vide. De nombreuses promotions fonctionnent de cette manière pour limiter la propagation du virus. Fernandes n’a aucun problème à se battre sans regarder la foule. En fait, il pense que cela pourrait être bénéfique, car il soupçonne que les fans ont influencé les juges dans certains de ses combats précédents.

“Je me bats pour la télévision”, a-t-il déclaré. «S’il y a des gens là-bas, tant mieux, mais la dernière fois que j’ai combattu avec Kevin, les gens là-bas, ils voulaient que Kevin gagne. Le peuple affecte les juges. Les juges ne sont pas assez forts pour supporter la pression de la foule. Les juges ne sont pas assez forts – je ne plaisante pas – pour se concentrer sur le combat. Que s’est-il passé dans le combat avec Kevin, tant de gens devenaient fous. Cela a affecté les juges.

“Donc, si je ne me bats pas avec une foule, cela ne me dérange pas”, a-t-il ajouté. «Je veux aussi me battre pour les gens à la maison. C’est ce qui m’intéresse. “

Pour le moment, bien sûr, ce sont toutes des pensées pour un autre jour. À l’heure actuelle, Bibiano Fernandes se concentre sur la sécurité de sa famille et de sa communauté et sur sa croissance en tant que personne dans le processus.

“Nous devons évoluer”, a-t-il déclaré. “Parfois, j’ai l’impression que la vie est un test pour voir quel genre de cœur vous avez, quel genre de mentalité vous avez.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.