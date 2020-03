Bien qu’il soit dominé par Nikita Krylov, Johnny Walker n’est pas inquiet car il “ne fait que commencer”

Relégué au deuxième combat de la carte principale de UFC Fight Night Brasilia et à peine promu, il est clair que le UFC a perdu confiance en Johnny Walker, qui, il n’y a pas longtemps, était considéré comme l’une des perspectives de la division Semi-Complete et le combattant destiné à mettre fin au règne de Jon Jones.

Le Brésilien, avec Firas Zahabi dans son coin lors du combat de samedi dernier, il était largement dominé par Nikita Krylov à la fois debout et au ras de la toile. Ce fut sa deuxième défaite sur l’octogone après avoir terminé en deux minutes par Corey Anderson via TKO dans les préliminaires de UFC 244.

Bien qu’il ait maintenant un dossier de 3 à 2 dans la promotion, Walker est satisfait du résultat de sa défaite à l’échec unanime contre l’Ukrainien car il pense que cela ne fait que commencer.

“Je suis heureux. J’ai concouru pendant trois tours. C’était bon pour moi, me battre pour trois rounds dans la plus grande entreprise de MMA au monde, au niveau de l’UFC, c’était bon pour moi », a déclaré le membre du Tristar Gym aux médias (via MMA Fighiting) après la se battre. «Cela m’a aidé à évoluer en tant qu’athlète et à voir où je dois m’améliorer. J’ai 27 ans et je suis entré à l’UFC il y a un peu plus d’un an, ce n’est donc que le début pour moi. C’est toute l’expérience. Tout est nouveau pour moi. J’ai beaucoup à apprendre. Je ne sais toujours rien. Ce combat m’a beaucoup appris, je suis tellement heureux. J’ai fait de mon mieux, j’ai acquis de l’expérience et je reviendrai mieux la prochaine fois. »