“Big Nog” a entendu des médecins dire à sa mère qu’il allait mourir dans le coma

Les médecins n’étaient pas convaincus qu’un Antonio Rodrigo Nogueira, 10 ans, survivrait après avoir été heurté par un camion. “Big Nog” a une grande cicatrice qui coule dans le bas de son dos, rappel d’un accident qui l’a laissé dans le coma pendant quatre jours. On peut supposer que ces quatre jours sont complètement absents, mais il s’avère que Nogueira se souvient en fait de moments distincts.

Wald Bloise, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien du troisième degré sous son cousin Nogueira, a relayé une histoire racontée par son cousin au podcast A Fighter’s Legacy. Nogueira se souviendrait de médecins ayant dit à sa mère qu’il ne survivrait pas à ses blessures.

“Quand il était à l’hôpital, il était dans le coma, il a entendu le médecin dire” il est mort “”, se souvient Bloise. “Il m’a dit:” non, je ne suis pas mort. Je vais partir. Je vais partir.'”

L’accident s’est produit lors d’une fête chez l’oncle de Nogueira. Un «Big Nog» de la taille d’une pinte et son ami discutaient derrière un camion garé. Nogueira n’a pas remarqué le démarrage du camion. Il recula, écrasant la jambe, les hanches, le ventre et l’épaule de l’enfant.

“J’ai vu beaucoup de sang”, a déclaré son frère jumeau Antonio Rogerio Nogueira lors du podcast. «Ce fut une expérience terrible pour moi. L’expérience la plus difficile de ma vie de le voir de cette façon. »

Selon Rogerio, son frère a passé «peut-être 11 mois à l’hôpital. Il n’a pas pu marcher pendant six mois. C’était terrible.”

Le grain légendaire de Nogueira a été forgé dans des incendies beaucoup plus chauds que les arts martiaux mixtes (MMA). Laissé gravement compromis par l’accident, Nogueira a dû réapprendre les mouvements les plus élémentaires. “Big Nog” s’est par la suite taillé une carrière légendaire mise en évidence par ses réalisations en tant que premier champion des poids lourds PRIDE, champion par intérim des poids lourds de l’UFC et statut du Temple de la renommée de l’UFC.