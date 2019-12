Bilan de l'année 2019: la division des poids lourds légers

Avec la fin de 2019, il est temps de voir comment chaque division s'est comportée au cours de l'année. Où étaient les points lumineux? Quels étaient les points faibles? Que nous réserve 2020? Tout d'abord, l'une des divisions phares du sport: la division des poids lourds légers.

Alors que 2018 a été une année passionnante pour la division des poids lourds légers, avec le retour de Jon Jones et son énoncé de mission qu'il combattrait aussi souvent que possible, 2019 semblait être un retour à la norme. Jones n'a combattu que deux fois en 2019 et les deux combats laissaient beaucoup à désirer. Peut-être encore plus malheureux était le désintérêt apparent de Jones pour sa propre division, choisissant plutôt des combats avec le cheville ouvrière des poids moyens nouvellement couronné Israël Adesanya.

Les divisions les plus lourdes ont tendance à suivre où vont leurs champions et avec une année décevante et peu excitante pour Jones, tout comme la division des poids lourds légers.

Voilà à quoi ressemblait le classement UFC en début d'année (bravo à MMANation).

Et voici à quoi les choses ressemblent maintenant.

Les grands gagnants de 2019 sont, comme vous pouvez vous en douter, deux hommes chargés des tirs au titre, Thiago Santos et Dominick Reyes. Alors que Santos a réussi son tir et a échoué, "Marreta" a tout de même terminé avec cinq places spectaculaires dans le classement. De même, Reyes, le prochain homme en lice pour le champion Jon Jones, a bondi de quatre places pour se classer parmi les cinq premiers.

Les plus grands perdants de 2019 ont été leurs coéquipiers. Alexander Gustafsson et Jimi Manuwa s'entraînent ensemble et les deux ont eu des années difficiles en 2019. Gustafsson a été soumis à (possible?) La retraite par Anthony Smith et, par conséquent, a perdu cinq places dans le classement. Pendant ce temps, Manuwa a perdu son quatrième combat d'affilée et a également (peut-être?) Pris sa retraite, abandonnant ainsi complètement le classement. Mis à part ces deux, la plupart des combattants à la baisse n'ont perdu que quelques places.

Thomas Lakes, MMA Fighting

La montée et la chute immédiate des poids moyens.

Après avoir vu leurs 185 compatriotes comme Anthony Smith et Thiago Santos faire le saut vers les poids lourds légers vers un grand succès, un certain nombre d'anciens champions et poids moyens d'élite ont décidé de faire de même. En 2019, Chris Weidman, Luke Rockhold et Ronaldo Souza ont tous fait leurs débuts en poids léger et chacun a échoué. Rockhold a été mis KO par Jan Blachowicz à l'UFC 239 et a pris sa retraite fonctionnelle du sport; Weidman a été éliminé par Dominick Reyes à l'UFC sur ESPN 6, sa cinquième défaite de ce type lors de ses six derniers combats, et Souza a perdu une décision partagée contre Blachowicz à l'UFC Sao Paulo.

À une époque où les poids lourds légers auraient pu utiliser une infusion de sang neuf, certains grands noms ont échoué et ont laissé la division manquant cruellement de puissance stellaire.

Esther Lin, MMA Fighting

Johnny Walker

Contrairement à la plupart des années, 2019 n'a pas été dominé par des affrontements de chapiteaux au sommet de la division. Au lieu de cela, le récit de l'année a été la montée d'un certain nombre de prétendants de perspectives intéressantes à des menaces réelles. Personne n'a incarné cette hausse plus que Johnny Walker, qui a éclaté à la fin de 2018 et a ensuite explosé cette année, se battant trois fois et dépensant un total de 2:58 secondes combinées pour les trois. En plus de la brièveté de sa triple tête, Walker a également apporté l'excitation, marquant deux prétendants au KO de l'année et mourant également par l'épée. (Nous discuterons de tout cela dans un instant).

Si Aleksander Rakic ​​avait battu Volkan Oezdemir à l'UFC Busan, il aurait peut-être remporté ces honneurs et Glover Teixeira mérite d'être reconnu pour avoir reculé dans le temps cette année pour remporter trois victoires sur les plus jeunes, mais 2019 appartenait à Walker.

Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Aleksander Rakic ​​KOs Jimi Manuwa par coup de tête à l'UFC Stockholm

La division des poids lourds légers a apporté beaucoup de bons KO en 2019 et, comme mentionné ci-dessus, il semble que Johnny Walker était responsable de la moitié d'entre eux. Lors de ses deux performances gagnantes en 2019, Walker a éliminé Justin Ledet avec un combo de coup de pied de crochet en 15 secondes, puis a poursuivi en terminant Misha Cirkunov avec un genou volant en seulement 31 secondes. (Walker a également généreusement contribué à l'autre bout du spectre, se faisant exploser par Corey Anderson à l'UFC 244). Mais malgré les vaillantes contributions de Walker, le KO léger de poids lourd de l'année revient à Aleksander Rakic, qui a envoyé Jimi Manuwa dans l'inconscience et la retraite en seulement 47 secondes avec un coup de tête parfait KO.

Photo de Michael Campanella / .

Anthony Smith soumet Alexander Gustafsson avec un étrangleur arrière nu à l'UFC Stockholm

2019 a été l'année des soumissions de retour pour la division des poids lourds légers. En janvier, Glover Teixeira a commencé les festivités en se ralliant après avoir été blessé par Karl Roberson, soumettant Roberson avec un étranglement de bras-triangle au premier tour. La tendance s'est poursuivie en mars lorsque Paul Craig a survécu à un renversement du troisième tour – et à plusieurs saisies de clôture – pour finalement soumettre le Kennedy Nzechukwu, invaincu auparavant, avec un étranglement triangulaire à l'UFC sur ESPN 2.

Mais la meilleure soumission, et certainement la plus importante de l'année, est venue de la carte de l'UFC Stockholm quand Anthony Smith qui – après avoir l'air d'être sur le point de perdre contre Alexander Gustafsson – a fini par taper le triple challenger du titre avec un étranglement à l'arrière. La victoire a non seulement envoyé Gustafsson à la retraite, amincissant les rangs déjà émaciés de l'élite des poids lourds légers, mais il a également levé tout doute que Smith est une menace légitime à 205 livres.

Photo de Michael Campanella / .

Anthony Smith bat. Alexander Gustafsson à l'UFC Stockholm

Nous pouvons tirer directement ici: il n'y a pas eu beaucoup de grands ou même de bons combats légers cette année. Du point de vue du divertissement, la bataille de Teixeira avec Roberson était probablement le meilleur combat de l'année, mais il est difficile d'appeler un combat à un tour le combat de l'année. De même, pour les enjeux élevés et le drame, la défense du titre de Jon Jones contre Thiago Santos a été le meilleur combat de l'année, car Jones a presque perdu son titre face à l'un de ses adversaires les plus méconnus. De même, il est difficile d'appeler un combat qui est parfois ennuyeux et ennuyeux le combat de l'année. Au lieu de cela, nous allons diviser la différence et dire que la bataille à enjeux élevés entre Anthony Smith et Alexander Gustafsson – où Smith a gagné tôt, Gustafsson a pris le contrôle, puis Smith a finalement gagné – a été le combat de l'année .

Pas vraiment. Le champion des poids lourds légers du Bellator, Ryan Bader, est beaucoup trop préoccupé par son titre des poids lourds et n'a pas défendu la ceinture des 205 livres depuis 2017 (!); Jordan Johnson affrontera Emiliano Sordi en finale du PFL la veille du nouvel an; et Aung La Nsang a battu Brandon Vera pour conserver le titre ONE Championship. C’est une chute ignominieuse pour ce qui était jadis l’une des divisions phares du sport.

Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC

Malheureusement, probablement la même chose. Jon Jones reste perché au sommet de la division des poids lourds légers et avec lui assis, il est peu probable que 205 devienne particulièrement intéressant de sitôt. Ce sera probablement un peu plus de la décision du roi avec une poigne de fer et de faire tomber les nouveaux arrivants que les fans ne peuvent même pas se passionner.

À MOINS que Dominick Reyes ne puisse faire l'impensable et en fait bouleverser Jones lorsque les deux s'affrontent à l'UFC 247. Si Reyes peut renverser Jones, la division entière s'ouvre soudainement. Il y aurait une revanche immédiate qui serait un énorme combat et, quel que soit le résultat, le champion aurait alors une multitude de challengers à combattre pour prouver leur courage.

Il y a aussi un joker potentiel ici est le retour possible d'Anthony Johnson qui a fait des ouvertures qu'il envisage de revenir et aimerait enfin régler les choses avec Jones. Si cela se produit, alors 2020 pourrait certainement être l'une des meilleures années de mémoire récente pour la division de 205 livres.