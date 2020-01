Bilan de l’année 2019: les poids welters

Maintenant que 2019 est terminée, il est temps de voir comment chaque division s’est comportée au cours de l’année. Où étaient les points lumineux? Quels étaient les points faibles? Que nous réserve 2020? Nous avons déjà couvert les divisions des poids lourds, des poids lourds légers et des poids moyens. Ensuite, nous allons couvrir les poids welters.

Ce fut une grande année pour la division des poids mi-moyens. Kamaru Usman a délogé Tyron Woodley pour le titre de 170 livres, Ben Askren a fait ses débuts à l’UFC et a rendu tout plus intéressant, et Nate Diaz est revenu et a apporté une nouvelle ceinture avec lui. Puis, pour tout conclure, Usman a défendu son titre dans un candidat au combat de l’année contre l’amer rival Colby Covington. En plus de tout cela, il y avait un certain nombre de prétendants KO de l’année.

Ce fut une bonne année pour la division.

Voici à quoi ressemblait le classement UFC en début d’année (merci à MMANation):

Et voici à quoi les choses ressemblent maintenant:

En ce qui concerne les noms établis, les grands gagnants de cette année sont Jorge Masvidal et Leon Edwards qui ont tous deux grimpé de six places et se sont classés parmi les cinq premiers. En dehors de ces deux-là, Anthony Pettis et Nate Diaz ont fait leurs débuts dans le classement des poids mi-moyens, se hissant dans le top 10 avec une victoire chacun.

À l’autre bout des choses, il n’y avait pas de grands perdants. Robbie Lawler et Stephen Thompson ont vu leurs actions baisser un peu après une année difficile, mais rien de trop radical. Ponzinibbio a entièrement abandonné le classement, mais cela était dû au manque d’activité et non à une série de pertes. Le seul vrai perdant de l’année a été Gunnar Nelson qui a abandonné le classement après deux défaites.

Esther Lin, MMA Fighting

The Baddest Motherf * cker Title

Plus que toute autre chose, 2019 restera dans les mémoires comme l’année où l’UFC a finalement fait preuve de créativité, même si vraiment tout ce qu’elle a fait était l’idée appropriée de Nate Diaz.

Diaz, le combattant mercurial qui a atteint la célébrité en soumettant Conor McGregor, n’avait pas combattu depuis son match revanche de 2016 avec McGregor. Puis, tout à coup, Diaz était intéressé par un retour et il a affronté Anthony Pettis – ou comme il l’appelait, “The box des Wheaties” – dominant l’ancien champion des poids légers. Après la victoire, Diaz a coupé l’une des plus grandes promos de l’histoire de l’UFC, appelant Jorge Masvidal pour un combat créé par Diaz, The Baddest Motherf * cker dans le titre du jeu. L’idée a fait son chemin comme une traînée de poudre et il n’a pas fallu longtemps au Dana White pour décider de reprendre l’idée et de la suivre, créant ainsi le premier titre de BMF.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. L’UFC ouvrant essentiellement la porte à la validation d’autres titres plus créatifs, les fans et les combattants ont commencé à réclamer leurs propres variations sur le titre BMF. Joanna Jedrzejczyk a réclamé un titre féminin BMF, Stephen Thompson a réclamé le titre Nicest Motherf * cker, et les combattants de toutes les catégories de poids ont commencé à réclamer un titre junior BMF ou un titre lourd BMF. Et puis bien sûr, il y avait les combattants qui voulaient défier Masvidal pour la ceinture, y compris Conor McGregor. Maintenant, Dana White a insisté sur le fait que le titre BMF était une chose unique mais, avec autant de combattants intéressés, ou quelque chose de similaire, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’un autre titre spécial soit décerné par l’UFC.

Encore une fois, Nate Diaz a changé la donne.

MVP

Esther Lin, MMA Fighting

Jorge Masvidal

Pendant plus d’une décennie, Jorge Masvidal s’est classé parmi les meilleurs combattants du monde, mais ce n’est qu’en 2019 que Street Jesus a éclaté en célébrité.

Pendant la majeure partie de son mandat à l’UFC, Masvidal a travaillé dans l’ignominie, rassemblant quelques victoires avant de perdre une décision partagée qu’il aurait probablement dû gagner mais, eh bien, revenons à la planche à dessin. Puis, l’année dernière, après avoir passé trois mois séquestrés dans une émission de téléréalité de Telemundo, Masvidal a eu un moment de clarté. De son propre aveu, il a reconsidéré toute sa carrière pour comprendre pourquoi il avait continué à perdre des combats qu’il aurait dû gagner et pourquoi il n’était ni champion ni star. Ce qu’il a déterminé était simple: il jouait le jeu pour gagner, pas pour détruire ses adversaires, et il a décidé de changer cela.

C’était une bonne décision. Non seulement Masvidal a entrepris la course la plus impressionnante de sa carrière en 2019, éliminant à la fois Darren Till et Ben Askren, mais il a également laissé transparaître sa personnalité, en tant que combattant de rue charismatique, sans f * cks, donné – après tout, il a la bonne foi pour le prouver – et la combinaison des deux Masvidal voûtés dans une reconnaissance mondiale et l’a mis en place pour être la moitié du premier combat de titre sans titre de l’UFC, quand il a affronté Nate Diaz pour le BMF ceinture. Après avoir battu Diaz pour la ceinture inaugurale, son compatriote Miamian The Rock a enroulé le titre autour de la taille de Masvidal.

Cela a pris 16 ans, mais Gamebred est finalement arrivé au sommet de la montagne.

Esther Lin, MMA Fighting

Jorge Masvidal bat. Ben Askren à UFC 239

Y a-t-il jamais eu un doute? Non seulement Masvidal a réussi un coup de grâce sensationnel au genou volant, mais il l’a fait contre un combattant auparavant invaincu que de nombreux experts pensaient être le meilleur poids welter au monde. Oh, et il l’a fait en un temps record. Le genou volant de Masvidal était le meilleur KO de l’année, point final, donc il prend certainement les plus grands honneurs ici.

Cela étant dit, le reste de la division poids welter a livré plus que sa part de KO. Le superman d’Anthony Pettis, coup de poing KO de Stephen Thompson à l’UFC Nashville, a terminé comme le troisième meilleur KO de l’année et le vicieux KO uppercut de Douglas Lima de Michael Venom Page a terminé quatrième. Ensuite, bien sûr, il y a eu l’amidonnage de Darren Till par Masvidal ainsi qu’une multitude d’autres KO incroyables de la part de Michel Pereira, Niko Price et Dwight Grant. Ce fut une excellente année pour les pétards de la division des poids mi-moyens.

Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC via .

Demian Maia def. Ben Askren par étranglement à nu à l’UFC Singapour

Wow, année difficile pour Askren.

Après avoir été effacé par Jorge Masvidal, Ben Askren espérait rebondir contre Demian Maia et prouver qu’il était le meilleur grappler MMA au monde. Au lieu de cela, non seulement Maia a prouvé de façon décisive qu’il était le grappler supérieur en poussant Askren à se soumettre, il a également poussé l’ancien lutteur olympique à la retraite.

Regardez, un étranglement à l’arrière n’est pas la soumission la plus excitante au monde, mais lorsque vous le faites contre un grappler comme Ben Askren, et ce faisant, vous revendiquez le statut de GOAT aux prises avec le MMA, vous obtenez des accessoires.

Esther Lin, MMA Fighting

Vicente Luque contre Bryan Barbarena à l’UFC Phoenix

Dans un monde où Jorge Masvidal n’a pas tourné le dos à la division, Vicente Luque pourrait bien avoir été le MVP poids welter. Luque a combattu quatre fois en 2019, avec trois d’entre eux remportant les honneurs de Fight of the Night, mais aucun n’est aussi dramatique ou excitant que la bataille de Luque avec Bryan Barbarena en trois rounds à l’UFC Phoenix.

Contre le vétéran au nez dur, Luque a tout jeté, y compris l’évier de la cuisine, éclairant Barbarena avec toutes sortes de coups. Mais «Bam Bam» s’est révélé à la hauteur de la tâche et a continué de riposter, laissant tomber Luque. Bien qu’il ait été clairement secoué, Luque a réussi à se faufiler dans le dos d’une Barbarena surchargée et à se verrouiller sur un étranglement arrière nu, mais par la force de la volonté, Barbarena s’est échappée, pour rouler directement dans un D’Arce de Luque. À dix secondes de la fin, Barbarena a échappé à l’étrangleur et a martelé Luque avec les coudes jusqu’au klaxon. Et ce n’était que le premier tour.

Les choses se sont intensifiées à partir de là, Luque et Barbarena se livrant à une bataille de volontés, allant de la tête aux pieds et en va-et-vient pendant tout le deuxième tour et la majeure partie du troisième. Puis, avec seulement une minute à gauche, Luque a augmenté le feu, atterrissant de lourds coups de poing avant de laisser tomber et de terminer Barbarena avec seulement six secondes à gauche. Ce fut l’un des meilleurs combats de l’année et le meilleur combat de poids welter de 2019.

Pendant des années, Douglas Lima a été l’un des meilleurs combattants en dehors de l’UFC et en 2019, il l’a prouvé, en traversant le grand prix Bellator des poids mi-moyens.

En mai, Lima a décroché le titre de KO de l’année en faisant exploser Michael Venom Page en demi-finale. Puis, lors de la finale du grand prix, Lima a pris sa revanche, surclassant Rory MacDonald en cinq manches pour remporter à la fois le titre de grand prix et le titre de poids welter Bellator. Ce fut une course impressionnante et, avec elle, Lima a misé sur sa revendication comme probablement le meilleur poids welter au monde.

La division des poids mi-moyens est susceptible d’être l’une des divisions les plus excitantes en 2020. D’une part, dans quelques semaines, Conor McGregor et Donald Cerrone se battront dans un concours de poids mi-moyens à l’UFC 246. En plus de cela, avec deux titres fonctionnels désormais en jeu dans la division, il existe une multitude d’options intéressantes qui pourraient se produire. Le plus évident serait un affrontement de champion poids welter contre champion de BMF entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal, mais Usman a fait des ouvertures qu’il préférerait affronter Leon Edwards ensuite. Cela libérerait Masvidal pour un combat avec McGregor.

Le poids welter a toujours été l’une des divisions les plus profondes du sport et 2020 semble donc aussi excitant que 2019.