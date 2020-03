Billets en vente aujourd’hui pour «UFC sur ESPN + 32: Hermansson vs. Weidman»

En mai, l’UFC revient en Oklahoma pour la première fois depuis 2017, et les billets seront en vente pour la carte cette semaine.

“UFC sur ESPN + 32: Hermansson vs Weidman” a lieu le 2 mai au Chesapeake Energy Center à Oklahoma City. Un match clé des poids moyens fait la une des journaux, avec le Suédois Jack Hermansson face à l’ancien champion de l’UFC Chris Weidman.

Hermansson (20-5 MMA, 7-3 UFC) est actuellement classé n ° 6 dans le dernier classement des poids moyens USA TODAY Sports / MMA Junkie, tandis que Weidman (14-5 MMA, 10-5 UFC) arrive au n ° 12.

La programmation complète de la diffusion n’a pas encore été révélée, mais les principaux flux de cartes de la soirée sont diffusés en direct sur ESPN + après les préliminaires sur ESPN.

Les billets pour l’UFC sur ESPN + 32 sont en vente au grand public vendredi à 11 h HE sur Ticketmaster.com.

Les membres de l’UFC Fight Club peuvent acheter des billets aujourd’hui via UFCFightClub.com à partir de 11 h HE. Les abonnés au bulletin électronique de l’UFC peuvent acheter des billets jeudi à 11 h HE.

Les achats pendant la période de vente générale peuvent comprendre jusqu’à huit billets. Le prix des billets n’a pas été annoncé.

Le dernier UFC sur la gamme ESPN + 32 comprend:

Jack Hermansson contre Chris Weidman

Claudia Gadelha contre Marina Rodriguez

Ryan Hall contre Ricardo Lamas

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

Andrei Arlovski contre Philipe Lins

Ed Herman contre Da Un Jung

Devin Clark contre Alonzo Menifield

Sarah Alpar contre Vanessa Melo

Drew Dober contre Diego Ferreira

