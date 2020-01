Billets en vente cette semaine pour l’UFC sur ESPN + 29 à Londres

Pour la cinquième année consécutive, l’UFC visite Londres et les billets seront en vente pour l’événement cette semaine.

“UFC sur ESPN + 29: Woodley vs Edwards” se déroule le 21 mars à l’O2 et présente une tête d’affiche poids welter entre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley et le concurrent britannique Leon Edwards. Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC) occupe actuellement le deuxième rang du dernier classement des poids mi-moyens USA TODAY Sports / MMA Junkie, tandis qu’Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) s’enregistre à N ° 8.

L’ensemble de l’événement est diffusé sur ESPN +.

Les billets pour l’UFC sur ESPN + 29 sont en vente au grand public vendredi à 10h00 GMT (5h00 HE) via AXS.com et Ticketmaster.co.uk.

Les membres de l’UFC Fight Club peuvent acheter des billets mercredi via UFCFightClub.com à partir de 10 heures GMT, heure locale. Les abonnés à la newsletter électronique de l’UFC peuvent acheter des billets jeudi à 10h00, heure locale GMT.

Il y a une limite de six billets pendant la prévente. Les achats pendant la période de vente générale peuvent comprendre jusqu’à huit billets. Les prix commencent à 50 £ (environ 65 $ USD), tandis que les sièges côté cage sont à 210 £ (environ 273 $ USD).

Le dernier UFC sur la gamme ESPN + 29 comprend:

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 16 h HE)

Tyron Woodley contre Leon Edwards

John Phillips contre Dusko Todorovic

Darren Stewart contre Marvin Vettori

Tom Aspinall contre Raphael Pessoa

Ashlee Evans-Smith contre Molly McCann

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 13 h HE)

Paul Craig contre Ryan Spann

Nicolas Dalby contre Danny Roberts

Marc Diakiese contre Jai Herbert

Makwan Amirkhani contre Mike Grundy

Gabriel Benitez contre Lerone Murphy

Geraldo de Freitas contre Jack Shore

Kevin Holland contre Jack Marshman

.