Billets UFC 249, places disponibles pour le PPV ‘Khabib vs Ferguson’ le 18 avril à Brooklyn

Ultimate Fighting Championship (UFC) se prépare pour un événement principal du championnat plus de cinq ans en préparation, gracieuseté de l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV) sur ESPN +, verrouillé et chargé pour samedi 18 avril 2020 à l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, New York. C’est là que Khabib Nurmagomedov fera sa prochaine défense de titre légère contre l’ancien champion par intérim, Tony Ferguson

Tu veux le voir en direct et en personne? Bien sûr, vous le faites!

Cela va nécessiter un billet, mais pas de soucis de combattre les fans, car les sièges de l’UFC 249 seront mis en vente au grand public ce vendredi 31 janvier à 10 h 00 HE sur ticketmaster.com. Les ventes de billets sont limitées à huit (8) personnes par bot.

Les membres de l’UFC Fight Club (inscrivez-vous ici), ainsi que les abonnés à la newsletter de l’UFC (inscrivez-vous via UFC.com), peuvent prendre place aujourd’hui (mercredi 29 janvier) et demain (30 janvier) à 10 heures. ET, gracieuseté de préventes de billets spéciaux pour les «initiés» (contre la toux).

En plus de l’événement principal de l’UFC 249, les anciennes championnes des poids paille Jessica Andrade et Rose Namajunas se disputeront le droit de rester en vie dans la course au titre de 115 livres. Ailleurs sur la carte, Uriah Hall accueille Ronaldo Souza dans la division des poids moyens, tandis que Gian Villante fait ses débuts en poids lourd contre Ben Rothwell.

