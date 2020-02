Billets UFC Fight Night 173: sièges en vente en ligne pour l’événement «Smith vs Teixeira» le 25 avril à Lincoln

Les billets UFC Fight Night 173 seront bientôt en vente pour l’événement d’arts martiaux mixtes (MMA) dirigé par «Smith vs Teixeira» sur ESPN +, qui devrait se terminer le 25 avril 2020, à l’intérieur de la Pinnacle Bank Arena de Lincoln, au Nebraska.

Et nous savons comment les obtenir.

Les membres de l’UFC Fight Club (inscrivez-vous ici) peuvent les récupérer ce mercredi (19 février 2020) à 11 h HE, tandis que les abonnés à la newsletter de l’UFC (inscrivez-vous via UFC.com) peuvent obtenir le leur jeudi (20 février). ) à partir de 11 h HE. Le grand public ne pourra pas rejoindre le parti avant le vendredi 21 février à 11 h HE.

Les prix des billets ne sont pas disponibles pour le moment, mais il y aura un plafond de huit par personne.

La tête d’affiche de l’événement sera une confrontation décisive pour les poids lourds légers alors que les anciens prétendants au titre Anthony Smith et Glover Teixeira s’affronteront à l’intérieur de l’Octogone. Smith est à la recherche de sa deuxième victoire consécutive après avoir soumis Alexander Gustafsson en juin dernier. La victoire était “Lionheart” d’abord après avoir échoué dans sa tentative de détrôner le champion de 205 livres, Jon Jones.

Teixeira, quant à lui, cherche à remporter sa quatrième victoire consécutive, qui sera sa plus longue séquence de victoires depuis 2013. «Hands of Stone» a connu une résurgence de carrière en 2019, remportant ses trois combats et est passé 4-1 depuis. 2017. Une victoire sur Smith catapulterait Teixeira plus haut dans le classement et le rapprocherait de son deuxième tir de la sangle de division.

Dans le co-événement principal, Evan Dunham et Michael Johnson sont entrés en collision dans une épreuve de force Lightweight très intrigante tandis que Cynthia Calvillo affronte Antonina Shevchenko dans l’action des femmes poids paille.

Pour voir qui d’autre se bat contre le prochain UFC Fight Night 173: «Smith vs Teixeira», cliquez sur ici.