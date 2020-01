Billets UFC Norfolk, places en vente pour ‘Benavidez vs Figueiredo’ le 29 février sur ESPN +

Le concurrent de longue date de la mouche UFC, Joseph Benavidez, affrontera le meilleur espoir du titre des 125 livres, Deiveson Figueiredo, pour le titre vacant de la mouche abandonné par Henry Cejudo lorsque la promotion mettra en scène son événement UFC Fight Night 169 sur ESPN + le samedi 29 février 2020. à l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Voulez-vous le voir en direct et en personne? Bien sûr, vous le faites!

Cela va nécessiter un billet, mais pas de soucis de combattre les fans, car les sièges de l’UFC Norfolk seront mis en vente au grand public ce vendredi 10 janvier à 10 h 00 HE sur YnotTix.com. Les ventes de billets sont limitées à huit (8) personnes par bot.

Les membres de l’UFC Fight Club (inscrivez-vous ici), ainsi que les abonnés à la newsletter de l’UFC (inscrivez-vous via UFC.com), peuvent prendre place demain (mercredi 8 janvier) et jeudi. (9 janvier) à 10 h (HE), gracieuseté des préventes de billets spéciaux pour les «initiés» (contre la toux).

En plus de l’événement principal de l’UFC Norfolk, les meilleures espoirs des poids plumes des femmes entrent en collision alors que Felicia Spencer affronte Zarah Fairn. De plus, la contagieuse de 145 livres, Megan Anderson, semble gâcher les débuts en octogone de la Norma Dumont invaincue.

Pour voir la dernière carte de combat et alignement de l’UFC Norfolk, cliquez ici.