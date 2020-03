Bisping pense qu’il prendrait la ceinture de l’Israel Adesanya de l’UFC 248 «assez facilement»

Israel Adesanya a géré sa compétition UFC à ce jour, mais tout le monde n’est pas vendu sur la domination du champion des poids moyens.

Adesanya, qui défendra sa couronne de 185 livres pour la première fois contre Yoel Romero plus tard dans la soirée (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, a a remporté ses sept premiers combats à l’intérieur de l’Octogone en route vers un record professionnel parfait de 18-0. Il a terminé les goûts de Robert Whittaker et Derek Brunson pendant son mandat à l’UFC, et ne montre aucun signe de ralentissement.

Pourtant, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC et commentateur actuel des couleurs de l’UFC, Michael Bisping, n’est pas prêt à couronner Adesanya la prochaine meilleure chose. En fait, “The Count” pense qu’il aurait eu ce qu’il fallait pour vaincre “Last Stylebender” s’il était encore actif.

“Écoutez, et voici la vraie chose, si je me battais encore, je lui retirerais cette ceinture [Israel Adesanya] assez facilement, mais je ne le suis pas “, a déclaré Bisping lors d’une récente apparition sur MMA Tonight sur Sirius XM. “Alors, écoutez, j’aime Adesanya – je suis un grand fan du gars – c’est une grande personnalité, c’est un grand combattant et je suis aussi un fan de Yoel, ça va être une bonne personne.”

Bisping, qui est en réalité plus jeune que Romero à 41 ans, a pris sa retraite du sport en 2018 après des défaites consécutives face à Georges St-Pierre et Kelvin Gastelum. Avant cela, le Temple de la renommée de l’UFC a remporté le titre des poids moyens avec une victoire sur Luke Rockhold et l’a défendu une fois dans un combat contre la nuit contre le légendaire Dan Henderson.

Alors que Bisping reste un combattant confiant à la retraite et voit probablement des trous dans le jeu d’Adesanya qu’il pourrait exploiter avec sa boxe, le commentateur de l’UFC a toujours rendu hommage à “Last Stylebender” avant sa défense du titre ce week-end à l’UFC 248.

“Stylebender d’un autre côté, il a la hauteur, la portée, la portée, la diversité des frappes, il a un excellent jeu de jambes, il pivote bien”, a déclaré Bisping. “Je ne sais pas qui va gagner mais si je devais mettre de l’argent là-dessus, je pencherais définitivement pour Israël Adesanya.”

Adesanya, 30 ans, a l’air plus dominant à chaque fois qu’il entre dans la cage. Le champion des poids moyens a même semé la graine d’un super-combat Jon Jones et a été celui qui a appelé «Solider of God» pour leur combat ce week-end à Las Vegas. Inutile de dire que “Last Stylebender” est sur une ascension fulgurante au sommet du MMA et est prêt à embrasser son statut de superstar au maximum.

Mais dans quelle mesure Adesanya peut-il être un champion de l’UFC? Demandez simplement à Bisping, qui pense qu’il est tout simplement trop tôt pour le dire.

“En termes de meilleurs champions que nous ayons jamais eu, je veux dire, camarade, il vient juste de gagner la ceinture, c’est un peu trop tôt pour cette discussion”, a déclaré Bisping.

