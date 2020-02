BJ Penn fera l’objet d’une enquête après avoir conduit sous l’influence de l’alcool

L’ancien champion des deux divisions de l’UFC, BJ Penn, ne peut pas laisser ses problèmes juridiques dans le passé, il fait maintenant l’objet d’une enquête pour conduite sous l’influence présumée de l’alcool après avoir jeté son camion.

Grande île maintenant J’informe que Penn a eu un accident en dernier 7 février Le policier Ken Quiocho Je révèle à l’environnement que l’Américain Il a perdu le contrôle de son camion et s’est écrasé devant un centre commercial.

Penn Il était la seule personne à l’intérieur du véhicule au moment de l’accident et a été transporté au Hilo Medical Center, mais pour le moment rien n’est connu sur son état actuel.

Quiocho la vitesse a certainement joué un rôle dans l’accident et une enquête a été ouverte le conduire dans un état d’alcool après que le personnel de l’hôpital ait prélevé du sang Penn et les résultats ont été envoyés aux autorités. Le niveau exact d’alcool n’a pas été divulgué aux médias et au public.

Le membre de Temple de la renommée de l’UFC a été confronté à de nombreux problèmes ces dernières années, à Penn une ordonnance d’interdiction a été prononcée par la mère de sa fille, après l’avoir menacée avec une machette, et également une bagarre devant un bar à Hilo, Hawaï

BJ Penn il a été détaché de l’UFC l’année dernière après que le combat au bar a été révélé et Il n’a pas vu d’action depuis.