BJ Penn KO’d par airbag, mais un représentant affirme que le camion n’a jamais basculé dans le crash de Hilo

L’ancien champion de deux divisions de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), BJ Penn, a été hospitalisé plus tôt cette semaine après avoir écrasé son Toyota Tacoma à Hilo, à Hawaï, un incident qui a incité la police à lancer une enquête DUI.

Mais ce que les forces de l’ordre ont rapporté ne correspond peut-être pas à ce qui s’est réellement passé, selon le représentant de la famille Gary Levitt, qui a déclaré à MMA Fighting que les photos de la scène de l’épave contrediraient le récit actuel.

“Personne n’a encore les faits, et d’après les faits que nous avons examinés, le camion n’a jamais basculé, il n’y a pas eu de dégâts importants qu’ils disent qu’il y en avait, et BJ a été, en fait, mis KO parce que l’airbag frontal s’est déployé, »A déclaré Levitt. «Il a été emmené à l’hôpital et peu de temps après, il a été emmené pour des scans parce qu’il avait été mis KO et qu’il allait et venait. Ensuite, ils l’ont libéré de l’hôpital. »

Cela a été une couple d’années pour Penn, 41 ans, qui a perdu sept combats consécutifs à l’intérieur de l’Octogone. En plus de multiples combats de rue, “The Prodigy” a également vu sa juste part d’incidents liés à l’alcool dans son Hawaï natal (comme celui-ci).

Penn (16-14) devait faire ses adieux en novembre dernier, mais une fuite vidéo d’un autre président de bagarre et de promotion de bars, Dana White, a été forcée de débrancher l’espoir que l’ancien poids léger puisse se concentrer sur ses problèmes personnels.