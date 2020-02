BJPENN.COM Radio Ep. 123 // Colby Covington | Brian Kelleher | Curtis Blaydes

Colby Covington est revenu sous les projecteurs des médias après sa défaite très contestée contre l’actuel champion des poids mi-moyens Kamaru Usman. Colby lance cet épisode avec son verbiage venimeux habituel et discute d’une multitude de sujets. Nous obtiendrons ses réflexions sur la lutte contre Usman et pourquoi il pense qu’une revanche immédiate devrait avoir lieu. Colby Covington développe également ses accusations d’arbitrage corrompu par Marc Goddard, et de contester 50 Cent à un match de boxe caritative. Tout cela et bien plus encore avec “Chaos”.

Brian Kelleher se joint à nous pour récapituler son impressionnante victoire sur Ode Osbourne à l’UFC 246 le mois dernier. Après une mise à pied de deux ans causée par une blessure subie pendant l’entraînement, Kelleher est impatient de rattraper le temps perdu. Nous discuterons de ses plans pour gravir les échelons des poids coq en 2020, et entendre ses réflexions sur le paysage divisionnaire.

Curtis Blaydes clôture cet épisode avec un récapitulatif de sa finition sensationnelle contre l’artiste KO poids lourd, Junior dos Santos. N’ayant subi que la défaite aux mains de Francis Ngannou, Blaydes pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit champion. Nous discuterons de sa campagne pour une médaille d’or à l’UFC et découvrirons comment il “Razor” pense qu’il affronte Stipe Miocic.

