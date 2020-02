BJPENN.COM Radio Ep. 124 // Valentina Shevchenko | Johnny Walker

Valentina Shevchenko revient pour récapituler sa domination sur Kaitlyn Chookagian et discuter de son avenir en tant que reine des poids mouches. Alors que nous avons parlé à Valentina avant l’annonce qu’elle affrontera Joanne Calderwood à l’UFC 250, Shevchenko nous a donné son avis sur plusieurs prétendants potentiels à son championnat. “The Bullet” donne sa réaction au côté de la cage de soutien de Halle Berry lors de la nuit de combat, et met en lumière son personnage dans le projet de film sur lequel ils ont travaillé ensemble et qui devrait sortir plus tard cette année. Valentina répond également aux ridicules accusations selon lesquelles elle est une espionne russe, mais explique pourquoi cela ne la dérangerait pas de dépeindre une version féminine de James Bond sur grand écran. Elle a été incroyablement généreuse avec son temps pour cette interview et nous a donné un aperçu sincère de ce qui l’inspire à atteindre la grandeur.

Johnny Walker se joint à nous pour avoir un aperçu de son retour à la compétition le mois prochain à Brasilia contre Nikita Krylov. Avec son laser de visée concentré sur sa chance de remporter l’or à l’UFC, Walker a déménagé au célèbre Tristar Gym de Montréal pour travailler avec la légendaire équipe là-bas. Maintenant sous la direction de Firas Zahabi et en s’entraînant avec des gens comme Georges St-Pierre, Johnny pense qu’il a fait les bons ajustements sur son parcours d’arts martiaux. Nous entendrons ses réflexions sur le paysage au 205, et bien plus encore.

