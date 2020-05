BJPENN.COM Radio Ep. 125 // Israël Adesanya | John Wayne Parr

Israel Adesanya se joint au spectacle pour une conversation rapide mais divertissante. Ayant pris d’assaut le monde des sports de combat lors de son ascension fulgurante vers la célébrité, “Stylebender” est devenu une cible populaire pour de nombreux grands noms du MMA. Bien qu’il se concentre uniquement sur la défense de sa couronne de poids moyen au début de l’été face à Paulo Costa, Adesanya est confiant dans ses capacités contre Jon Jones et même les goûts du champion des poids lourds Stipe Miocic. Couplé à des performances dominantes, Adesanya a également montré un incroyable talent pour la promotion et la promotion de sa marque individuelle via les médias sociaux. Nous discuterons des matchs les plus intrigants à 185 ans, de l’inévitabilité d’une confrontation avec Jon Jones et de ce que les jeunes athlètes de combat peuvent apprendre du style de promotion et de mise en scène d’Izzy.

John Wayne Parr revient à l’émission pour discuter de son retour à l’action après une brève retraite des sports de combat. Bien que cette interview ait eu lieu il y a quelque temps, elle reste l’une des meilleures conversations que nous ayons eues avec le «Gunslinger». Comme c’est le cas avec la plupart des combattants, les réalités de la retraite sont difficiles à gérer et ce fut certainement le cas pour le multiple champion de Muay Thai. Après être tombé dans une profonde dépression après sa victoire sensationnelle sur son compatriote star australienne du combat Anthony Mundine, Parr était devenu visuellement irritant avec sa famille et ses amis. C’est jusqu’à ce que John accompagne son copain de filles, Rocky Ogden, à un événement de kickboxing avec ONE Championship. Après avoir discuté avec Chatri Sityodtong et se voir proposer un contrat qui ne pouvait pas être refusé, le “Gunslinger” a décidé de revenir pour quelques confrontations de plus contre des talents de haut niveau avant de finalement décider de raccrocher son étui. Nous discuterons de tout cela et bien plus dans cette conversation de qualité avec John Wayne Parr.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.COM le 30/04/2020.