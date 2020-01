BKFC annonce son premier événement au Kansas, l’ancien combattant des Bellators David Rickels fait ses débuts

Les championnats de combat à mains nues entrent dans un nouveau territoire.

La promotion a annoncé mardi qu’elle ferait ses débuts au Kansas le 14 mars lorsqu’elle détiendrait le BKFC 11 à l’INTRUST Bank Arena de Wichita. BKFC a déjà organisé des spectacles au Wyoming, au Mississippi et en Floride, ainsi qu’à Cancun, au Mexique.

Jusqu’à présent, trois noms ont été annoncés pour l’événement, le médaillé de bronze olympique Nico Hernandez, le vétéran de longue date de Bellator David Rickels et le poids lourd Sam Shewmaker. Leurs adversaires doivent encore être nommés.

Hernandez, 24 ans, a représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro et détient un record de boxe pro 7-0 avec quatre victoires par KO / TKO. Ce sera une date à la maison pour lui car il est né et a grandi à Wichita.

Ce sera les débuts de Rickels au BKFC après avoir fait 23 apparitions pour Bellator, un record de la société. Le joueur de 31 ans est allé 15-6 avec deux pas de contestation lors de sa course Bellator et son record professionnel se situe à 21-6 (2 NC) après une perte de soumission à Yaroslav Amosov lors de sa dernière sortie en août dernier. Rickels est originaire de Derby, Kan.

“Nous avons travaillé avec le commissaire Adam Roorbach pour amener BKFC au Kansas, et le 14 mars, nous ferons nos débuts tant attendus”, a déclaré le fondateur et président de BKFC, David Feldman, dans un communiqué. “C’est non seulement excitant d’être dans cet état avec une grande commission et de grands fans de combat, mais nous avons les deux combattants les plus populaires et les plus décorés du Kansas en compétition sur cette carte.”

BKFC 11 sera diffusé à la carte pour le prix de 29,99 $ avec des billets pour l’événement mis en vente ce jeudi.