Blâmez Yoel Romero si l’événement principal de l’UFC 248 était ennuyeux

LAS VEGAS – Israël Adesanya ne se frappe pas pour l’événement principal terne à l’UFC 248 samedi – mais il frappe son adversaire, Yoel Romero.

Pendant cinq rounds, Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) et Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) se sont livrés à un combat à faible action. Lorsque la poussière a retombé, les fans ont sifflé un peu plus – ils avaient hué régulièrement depuis la première minute – et Adesanya a conservé son titre de poids moyen par décision unanime au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Lors d’une conférence de presse après l’événement, Adesanya a admis que ce n’était pas le genre de combat auquel il voulait participer. Mais il n’était pas trop dur avec lui-même étant donné qu’il ne pensait pas qu’il était à blâmer.

“Ce n’est pas le combat que je voulais avoir”, a déclaré Adesanya. «J’avais une vision différente de la façon dont ce combat allait se terminer. Il faut être deux pour danser le tango. Je ne peux pas forcer un gars à se battre. Je peux forcer un gars à faire un peu d’erreurs en exposant ses jambes plus tard. Pour moi, si un gars se tient là pendant les deux premières minutes et a juste les mains levées…

«Suis-je censé risquer ma ceinture et me faire couper par lui, ce que j’ai fait? J’ai réalisé que c’était une mauvaise décision. Je suis retourné à ce que je fais le mieux, qui est de séparer les gens. C’était vraiment bizarre. J’aurais bien pu utiliser un mannequin d’entraînement dans mon gymnase comme partenaire d’entraînement. C’était vraiment bizarre parce que j’attendais plus. Ces gars sont rusés, ces vieux. »

Adesanya a admis avoir perdu le respect de Romero à cause de la performance. Le champion a indiqué qu’il s’attendait à un combat de chiens contre Romero, mais a plutôt obtenu un concours de regard terne.

«Oui, c’était anti-climatique. J’adore ça (explétif), mec », a déclaré Adesanya. «J’adore me battre. … Vous avez vu mon CV. Je n’ai pas de combats ennuyeux. J’ai vu des gens qui veulent se battre. J’ai appelé le gars qui aurait peur de tout le monde. Je me dis: “Qu’est-ce qui fait si peur chez lui?” Je lui ai donné un coup de pied dans la jambe (explosive). Je l’ai frappé encore et encore. Ce n’était pas de l’acier. Il est humain et il agit comme il ne l’est pas. J’ai définitivement perdu le respect pour lui. J’ai définitivement perdu le respect de ce que je pensais être un défi vraiment difficile à surmonter. »

Avant la comparution d’Adesanya à la conférence de presse, Romero a pris la parole pour répondre aux questions des journalistes. Romero a déclaré que c’était la faute d’Adesanya si le combat était ennuyeux, affirmant que le champion était inébranlable parce qu’il ne se battait pas.

“Que va-t-il dire d’autre?” Dit Adesanya. «Comment va-t-il dormir la nuit? Il a perdu sa dernière chance de remporter l’or. Même au cinquième tour, vous attaquez. J’ai vu le (Kelvin) Gastelum combattre la référence encore et encore, mais c’est parce que je me suis vraiment montré au cinquième tour.

«Je savais que je voulais cette ceinture. Je le voulais plus. Montrez-moi que je le voulais plus. Cette ceinture était à gagner, et je l’ai saisie. Montrez-moi que vous voulez la ceinture. Ne vous contentez pas de rouler là-bas et de faire la bachata et le merengue puis (dites): «Oh, viens combattre, mon garçon. Venez vous battre. “

