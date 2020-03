Blanc: il faudra une quarantaine nationale pour arrêter les combats UFC

Alors que le monde continue de faire face à la propagation de plus en plus agressive du virus Coronavirus / COVID-19, presque toutes les grandes organisations sportives ont annulé leurs événements. Sauf, bien sûr, l’UFC. Dana White a mis un point d’honneur à minimiser l’effet que la pandémie aura sur la prochaine liste de cartes UFC, et même si un fanfaron précoce est à prévoir, il prend les choses à un tout nouveau niveau à ce stade.

Alors que la LNH et la NBA fermaient leurs portes, White a déclaré qu’il avait parlé au président américain Donald Trump et décidait d’aller de l’avant avec les événements. L’UFC Brasilia était fermée au public. Lorsque l’Ohio et l’Oregon ont interdit les rassemblements, il a annoncé que les prochains spectacles dans ces États étaient transférés dans les installations Apex de la société à Las Vegas. Mais les choses continuent de s’aggraver.

Samedi, le gouvernement américain a ajouté le Royaume-Uni et l’Irlande à leur interdiction de voyager. Ensuite, le gouvernement britannique a annoncé que tous les rassemblements de masse étaient fermés. Et maintenant, la Nevada State Athletic Commission a révoqué les licences de tous les événements de sports de combat organisés dans l’État au cours des deux prochaines semaines.

Est-ce que Dana White jette l’éponge?

Non.

Apparaissant sur ESPN, White a clairement indiqué que tous les événements à venir de l’UFC se dérouleraient sous une forme ou une autre, en particulier le combat très attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

“Donc, pour l’instant, les combats ne peuvent pas avoir lieu à l’Apex ici à Las Vegas”, a déclaré White. “Nous travaillons donc pour trouver de nouveaux emplacements. Mais les combats continueront, ils continueront. Nous ne nous arrêtons pas, nous allons continuer à trouver un moyen de mettre les combats. Je suis dans le combat. Je fais cela depuis plus de 20 ans. Donc ça m’arrive chaque week-end. Je suis donc habitué à ce genre de choses … pas à ce niveau, évidemment. Mais c’est ce que nous faisons et nous nous assurons toujours que les combats se produisent, et ils continueront de se produire. “

“De toute évidence, les choses changent d’heure en heure”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions précises sur l’UFC Londres, qui devrait se terminer le 21 mars. “Ce matin, ils ont annoncé de nouvelles restrictions de voyage pour le Royaume-Uni afin que les combats ne puissent pas continuer à Londres. Mais les combats continueront. Nous travaillons sur la recherche d’un nouveau lieu, probablement aux États-Unis, et mes marieurs travaillent littéralement en ce moment pour mettre la undercard. Donc, l’essentiel est que le combat se déroule et que l’événement principal se poursuive. »

Quant à l’UFC 249, qui devait initialement se produire à New York? Cet état permet à peine que les combats se déroulent dans les meilleures circonstances, vous pouvez donc oublier le Barclays Center de Brooklyn. Mais White prétend qu’il a des options.

“Nous avions donc peut-être deux lieux différents pour ce combat, y compris le Nevada”, a-t-il déclaré. “Alors maintenant, tout le Nevada s’est effondré, donc nous cherchons un autre lieu. J’espère qu’à 10 heures demain matin, je devrais avoir deux options de lieu pour ce combat. Ce combat aura lieu, il continuera. Et les fans paniquent tous à ce sujet – ne vous inquiétez pas. Khabib vs Tony arrivera. “

La vue d’un Ginásio Nilson Nelson vide alors que l’UFC Brasilia a été dévoilée au public samedi soir.





Photo de Buda Mendes / Zuffa LLC

De peur que vous ne pensiez que cela ressemble à d’autres ligues où de grandes déclarations sont faites quelques heures avant que la prise ne soit débranchée, Dana White a clairement expliqué jusqu’où il était prêt à aller pour continuer à se battre. Rien de moins qu’une quarantaine nationale mandatée par le gouvernement complet empêchera l’UFC d’organiser ses quatre prochains événements.

“A moins qu’il n’y ait un arrêt total du pays où les gens ne peuvent pas quitter leurs maisons et des choses comme ça, ces combats auront lieu”, a déclaré White. “Nous allons passer à autre chose, ces combats se produiront, ces gars-là vont concourir, nous trouverons des lieux et nous trouverons ce truc.” La seule chose qui va nous arrêter est un arrêt du gouvernement concurrentiel où tout le monde est confiné à leur domicile. “

La manie du MMA en effet.

Vous ressentez ce dévouement aux combats du samedi soir, Maniacs?