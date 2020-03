Blanc: les combats reportés de l’UFC sont reprogrammés, y compris Tyron Woodley contre Leon Edwards

L’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Tyron Woodley, pensait que la perte de son événement principal à l’UFC à Londres, grâce à la pandémie de coronavirus, l’avait libéré de la lutte contre le meilleur concurrent de 170 livres, Leon Edwards, ce qui pourrait expliquer pourquoi «The Chosen One» cherchait récemment pour un nouvel adversaire.

Pas si vite.

Le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que tous les combats reportés, y compris Woodley-Edwards, seront reprogrammés pour une date ultérieure, une fois que la crise sanitaire mondiale aura cessé ou sera au moins ramenée à un niveau plus gérable.

“Tous ces combats sont reportés”, a déclaré White à Kevin Iole (transcrit par MMA Junkie). “Une fois le combat contre Khabib commencé, nous roulons, mec. Nous reprenons nos activités et nous roulons. Et comme je vous l’ai dit plus tôt, tout le monde va se battre parce qu’il le veut, pas parce qu’il le doit. »

White est en train de finaliser les détails de l’événement UFC 249 à la carte (PPV), en tête à tête avec la confrontation légère entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Avec l’état de New York verrouillé, White devrait annoncer un nouvel emplacement dans les prochains jours.

Quant aux trois événements qui l’ont précédé, qui ont tous été reportés jusqu’à nouvel ordre, ces combats seront probablement transférés sur les cartes de combat à venir plus tard cette année, ou la promotion utilisera certains de ses week-ends ouverts pour planifier de nouveaux événements.

Le temps nous le dira.