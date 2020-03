Blanc sur Adesanya contre Romero à l’UFC 248 – «Écoutez: le combat a sucé»

Le président de l’UFC, Dana White, n’a jamais mâché ses mots, et après que son événement principal UFC 248 soit devenu le plus gros raté de mémoire récente, il l’a dit aussi clairement que possible.

“Ce fut un combat terrible.”

Israël Adesanya et Yoel Romero ont fait beaucoup de rien en 25 minutes en route vers Adesanya en conservant le championnat des poids moyens de l’UFC dans un combat qui a pris toute la vapeur d’un bâtiment qui venait de bourdonner après une performance sanglante de l’année du combat de championnat de poids paille entre Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk.

“Eh bien, il y a deux choses”, a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 248. «C’était un acte difficile à suivre après le co-événement principal. Et puis je crois qu’Israël Adesanya se bat au niveau de son adversaire. Le combat d’Anderson Silva était similaire à cela et ensuite vous pensez au combat de Gastelum qui était une guerre. Gastelum le poursuit et essaie de lui enlever la tête. Whittaker le poursuit en essayant de lui enlever la tête et ce combat a été formidable. Et Paulo Costa va le poursuivre et ce combat devrait être ridicule. “

White a clairement indiqué qu’il avait placé la majeure partie du blâme sur l’événement principal en se déroulant comme il l’a fait sur Yoel Romero. «Le soldat de Dieu» est connu pour basculer entre passif et agressif dans le passé, mais jamais autant qu’il l’a fait contre Adesanya. Romero n’a lancé que 89 frappes en cinq rounds. Adesanya a répondu avec 132 frappes tout aussi anémiées.

“Je suis choqué que Romero sache que c’était sa dernière opportunité à un championnat du monde”, a poursuivi White. «Je pensais qu’il allait sortir comme une chauve-souris hors de l’enfer, lui mettre des tonnes de pression, tirer sur les démolitions, essayer de le mettre KO. Il n’a littéralement rien fait de tout cela. Donc, si vous êtes Adesanya, il a combattu le combat intelligent. Il se tenait à l’extérieur et coupa cette jambe en deux. Il a choisi ses coups de poing et a fait ce qu’il a fait. Romero a beaucoup bougé et a agi comme s’il essayait de se battre, mais il ne l’a jamais fait. »

»Dès la cloche, il vient de sortir et se tenait là, les mains levées. Cela n’a absolument aucun sens. Je pensais qu’il allait sortir comme un fou. Ouais, ce fut un combat terrible. Si vous regardez l’UFC dans son ensemble depuis aussi longtemps que nous le faisons, vous pouvez littéralement mettre dans une main les combats s ** tty que nous avons faits. Et il en faut deux pour se battre, mec. Si quelqu’un va là-bas et ne veut pas s’engager et ne veut pas se battre … Et si vous êtes un gars comme Adesanya, vous avez tellement plus sur la ligne. C’est comme ça que les gars agissent? Il va rester en arrière et le séparer comme il l’a fait. Cette jambe a été détruite. “

“Vous entrez et affrontez le champion du monde”, a déclaré White plus tard. «C’est votre dernier tir à un championnat. Vous ne devriez même pas être ici pour obtenir ce combat pour le titre, ce devrait être Paulo Costa. Il n’a pas été blessé, vous n’avez même pas cette opportunité. Vous entrez, vous faites tout votre possible pour gagner ce combat. Il n’a littéralement rien fait de tout cela. Un chemin vers le titre après cette performance? Tu es fou même de poser cette question. Il avait l’air terrible. Il a littéralement renoncé à une opportunité ce soir. Peut-être qu’il revient dans son prochain combat et ressemble à Yoel Romero. Mais s’il ne le fait pas? Je ne m’attends pas à ce qu’il se batte encore dix ans comme ça. “

Mais une chose à laquelle il s’attend: un combat sauvage entre Israël Adesanya et le prochain poids moyen en ligne, Paulo Costa. Costa a pu être vu au bord de la cage pendant l’événement principal et a dû être retiré du sol car il a sauté la barrière de la foule pour essayer de commencer quelque chose avec Adesanya après sa victoire.

“Quand je suis assis ici aujourd’hui à parler de ça, les marieurs n’aimaient pas ça [Romero] se battre et ne voulait pas faire ce combat “, a déclaré White. «Ils ne voulaient pas faire Adesanya contre Romero. Mais le fan maladroit en moi a dit: «Tu me chies? Allons. Ce sera un combat amusant à faire. Et le fait qu’il veut combattre un gars que personne d’autre ne veut combattre? Maintenant … le recul est de 20/20. Nous n’aurions pas dû faire ce combat. Nous aurions dû attendre Costa. Tant pis. Nous l’avons fait.”

«Le combat contre Costa va être fou. Le combat contre Costa sera ridicule. Costa se manifestera, il lancera de gros coups de poing, il lancera des combinaisons. Il n’arrêtera pas de frapper. Et Israël Adesanya va devoir le combattre. Je vous le dis en ce moment, tout comme je vous ai dit que Zhang contre Joanna allait être fou? Costa contre Adesanya sera un combat ridicule. Je le garantis. Je le garantis de manière absolument positive. »

Les derniers mots de White à ce sujet?

“Écoutez les gars, le combat a été nul”, a conclu White. «Mais vous venez de sortir de la merde la plus folle que vous ayez jamais vue de votre vie. L’énergie dans ce bâtiment était à travers le toit. Ces gars-là, ils marchaient dans une situation sans victoire. Je ne pense pas que c’était si mauvais que «Dieu, l’arbitre aurait dû faire ça», je pensais que l’arbitre avait fait du bon travail. Il y a eu quelques fois où ils ne se sont pas engagés et c’est probablement quand il leur a dit de se battre, mais … acte difficile à suivre. Après avoir regardé ce dernier combat, la situation a été difficile pour eux deux. Mais oui, le combat a été nul. »