Blanc sur McGregor-Khabib 2, Lesnar, Jones monte

Dana White prévoit que 2020 sera une année étoilée pour l’UFC.

Dans ses prédictions annuelles pour l’année avec TSN, White a pesé sur les chances de Brock Lesnar de participer à l’UFC en 2020; Jon Jones passe au poids lourd; Daniel Cormier s’éloignant du sport; Le titre «BMF» de Jorge Masvidal; et quelle est la prochaine étape pour Conor McGregor après l’événement principal de l’UFC 246 contre Donald Cerrone samedi.

White a également discuté de la probabilité que Nick Diaz, Nate Diaz et Georges St-Pierre concourent cette année, le retour d’Anderson Silva en 2020, et si la championne de boxe Claressa Shields se battra à l’UFC.

Si les choses tournent au blanc, nous pourrions envisager des combats et des chiffres massifs pour la promotion.

Découvrez les prédictions de White dans la vidéo ci-dessus.

