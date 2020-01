Blaydes vs dos Santos cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour UFC Fight Night 166

Les prétendants aux poids lourds occupent le devant de la scène à l’intérieur de la PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, ce samedi (25 janvier 2020) lors de l’événement principal diffusé sur ESPN + de l’UFC Fight Night 166, avec la vedette de la lutte Curtis Blaydes contre l’ancien champion Junior dos Santos. Plus tôt dans la soirée, Michael Chiesa tente de poursuivre sa course contre les poids légers contre son compatriote Lightweight converti Rafael dos Anjos, tandis que le concurrent Flyweight Alex Perez affronte le vétéran de la «série Contender» Jordan Espinosa.

Nous l’avons bien joué la semaine dernière, mais voyons si nous ne pouvons pas obtenir une grosse victoire pour bien commencer l’année.

Ce qui s’est mal passé UFC 246?



Absolument rien! La carte a été aussi volatile que prévu, mais Holly Holm et Diego Ferreira ont répondu aux attentes.

UFC Fight Night 166 Cotes pour l’Undercard:

Bevon Lewis (-450) contre Dequan Townsend (+360)

Arnold Allen (-300) contre Nik Lentz (+240)

Lucie Pudilova (-175) contre Justine Kish (+155)

Montel Jackson (-630) contre Felipe Colares (+465)

Tony Gravely (-120) contre Brett Johns (EVEN)

Nate Landwehr (-125) contre Herbert Burns (+105)

Sara McMann (-155) contre Lina Lansberg (+135)

Pensées: Herbert Burns est l’opprimé de choix de cette semaine, mais vous pouvez également retirer un peu de valeur de Sara McMann.

Landwehr est ridiculement implacable et emballe un peu de chaleur dans sa main droite, mais son attaque diable-care-care présente beaucoup trop d’ouvertures pour un as de soumission du calibre de Burns. Que ce soit à travers un démontage réactif ou un tir net sur le menton grand ouvert de “The Train”, Burns se retrouvera inévitablement au sommet, et bien que Landwehr soit généralement bon pour se mettre debout, branler Burns semble être un pont trop loin.

Il n’est peut-être pas le monstre de son frère, mais “The Blaze” vaut un investissement.

“Pourquoi diable recommanderiez-vous un pari sur Sara McMann?”, Vous pourriez demander. Elle est parmi les combattants mentalement les plus faibles du sport, abandonnant chaque fois qu’elle est prise dans une soumission. Ma réponse serait que Lansberg n’a jamais marqué une soumission en tant que professionnel et s’est récemment fait chiffonner par Yana Kunitskaya, un lutteur moindre que McMann. Ne devenez pas fou avec ce pari, comme McMann peut et vous décevra, mais la parler avec Bevon Lewis donne des chances positives. Je dis allez-y.

UFC Fight Night 166 Cotes pour la carte principale:

Curtis Blaydes (-240) contre Junior Dos Santos (+200)

Rafael dos Anjos (-265) contre Michael Chiesa (+225)

Alex Perez (-275) contre Jordan Espinosa (+235)

Angela Hill (-160) contre Hannah Cifers (+140)

Jamahal Hill (-135) contre Darko Stosic (+115)

Pensées: Curtis Blaydes et Angela Hill, descendez.

Je suis une marque Junior dos Santos depuis qu’il a défilé Gilbert Yvel dans le premier événement d’arts martiaux mixtes (MMA) que j’ai jamais regardé, UFC 108. Aussi affectueux que je suis envers lui, je reconnais que son menton s’est gravement détérioré et qu’il ne peut toujours pas vraiment faire face à la pression. Blaydes a le réservoir d’essence pour recréer les efforts brutaux de Cain Velasquez et seul Francis Ngannou a réussi à se casser le menton, faisant du KO dos dos Santos une possibilité à distance. Si Blaydes gagne, nous obtenons de l’argent. S’il perd, l’un de mes combattants préférés obtient une victoire bien méritée.

Cela ressemble à une bonne affaire.

Hannah Cifers est une combattante décente, mais il y a un monde de différence entre battre Jodie Esquibel et battre Hill. Bien que “Overkill” ne soit jamais devenue une combattante d’élite, elle a battu des attaquants plus dangereux que “Shockwave” et aura des avantages en hauteur et en portée. En bref, Hill semble être un investissement sûr.

UFC Fight Night 166 Meilleurs paris:

Parlay – Bevon Lewis et Herbert Burns: misez 40 $ pour gagner 60,40 $

Parlay – Bevon Lewis et Sara McMann: misez 30 $ pour gagner 30,30 $

Parlay – Curtis Blaydes et Angela Hill: misez 40 $ pour gagner 52 $

La violence des poids lourds, un ancien champion des poids légers et des tas de perspectives de premier ordre font une «Fight Night» de qualité. Attrapez-le avec nous, Maniacs.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat UFC Fight Night 166 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC Fight Night 166: “Blaydes vs dos Santos”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 358,40 $