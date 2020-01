Blessures à l’UFC 246, suspensions médicales: Cowboy Cerrone tire une suspension de six mois pour fractures du nez et des orbites

Les blessures et les suspensions médicales de l’UFC 246 pour les athlètes qui ont participé à l’événement «McGregor vs Cowboy» samedi 18 janvier 2020 de l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ont été libérées par la Nevada State Athletic Commission (NSAC) ) via MMA Fighting.

Donald Cerrone, qui a subi des fractures faciales lors de sa défaite technique de 40 secondes contre Conor McGregor dans la tête d’affiche en tête d’affiche, est en tête (voir à nouveau ici).

Anthony Pettis a également été condamné à une suspension similaire, car il devra être autorisé par un médecin orthopédiste pour une blessure au pied droit qu’il a subi dans sa perte de soumission à Carlos Diego Ferreira. Il a également subi une blessure apparente au coude. Et Maycee Barber sera également absent pendant au moins six mois après avoir souffert d’un LCA déchiré lors de sa défaite contre Roxanne Modafferi.

Consultez la liste complète des blessures et des suspensions médicales pour l’UFC 246: «McGregor vs Cowboy» ci-dessous:

Donald Cerrone: suspendu jusqu’au 17 juillet sauf autorisation du médecin maxillo-facial pour fracture nasale et fracture orbitaire légère; suspendu au minimum jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Aleksei Oleinik: suspendu jusqu’au 4 mars sans contact jusqu’au 18 février.

Maurice Green: a besoin d’une IRM du coude droit et d’une radiographie du pied droit – si elle est positive, suspendue jusqu’au 17 juillet à moins d’avoir obtenu l’autorisation du médecin orthopédiste; suspendu au minimum jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Ode Osbourne: suspendu jusqu’au 9 février sans contact jusqu’au 2 février.

Anthony Pettis: a besoin d’une autorisation du pied gauche par un médecin orthopédiste ou suspendu jusqu’au 17 juillet; suspendu au minimum jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Diego Ferreira: a besoin d’une IRM du genou droit – si elle est positive, suspendue jusqu’au 17 juillet sauf autorisation du médecin orthopédiste; suspendu au minimum jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Maycee Barber: a besoin d’une IRM du genou gauche – si elle est positive, suspendue jusqu’au 17 juillet sauf autorisation du médecin orthopédiste; suspendu au minimum jusqu’au 4 mars sans contact jusqu’au 18 février pour lacération du front gauche.

Andre Fili: suspendu jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Sodiq Yusuff: a besoin d’une radiographie du pied droit – si elle est positive, suspendue jusqu’au 17 juillet sauf autorisation du médecin orthopédiste; suspendu au minimum jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Tim Elliott: suspendu jusqu’au 4 mars sans contact jusqu’au 18 février.

Askar Askarov: suspendu jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Nasrat Haqparast: suspendu jusqu’au 19 mars sans contact jusqu’au 4 mars.

Justin Ledet: suspendu jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

JJ Aldrich: a besoin d’une radiographie de la main droite – si elle est positive, suspendue jusqu’au 17 juillet sauf autorisation du médecin orthopédiste; suspendu au minimum jusqu’au 9 février sans contact jusqu’au 2 février.

Juste un petit rappel: les combattants reviennent souvent à l’action beaucoup plus rapidement une fois que les médecins leur ont donné le feu vert. Les longues suspensions ne sont qu’une précaution dans la plupart des cas. De plus, toutes les blessures ne sont pas enregistrées lors de l’examen post-combat et font souvent surface lors des tests de suivi.

