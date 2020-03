Blog en direct de l’UFC 248: Israël Adesanya contre Yoel Romero

Il s’agit du blog en direct de l’UFC 248 pour Israël Adesanya contre Yoel Romero, l’événement principal du championnat des poids moyens samedi à Las Vegas.

Adesanya tente la première défense du titre qu’il a remporté en octobre dernier lors d’un match contre Robert Whittaker. Romero vient de subir des pertes consécutives dans un combat sans titre avec le champion de l’époque Whittaker et un éliminateur de titre contre Paulo Costa, respectivement.

Consultez le blog en direct de l’UFC 248 ci-dessous.

Tour 1: Dan Miragliotta est le troisième homme dans la cage pour ce combat pour le titre des poids moyens. Romero arrive et reste littéralement immobile en mode défensif complet. Adesanya se déplace pour essayer de lire, mais c’est impossible car Romero ne fait littéralement rien. Adesanya jette quelques coups d’essai dont Romeroo s’éloigne. Maintenant, Rmoero en déplace, mais pas encore d’offense. Deux minutes et rien ne s’est passé mais le combat est toujours très tendu. Un coup de pied de jambe est la première frappe de Romero. Adesanya n’a rien obtenu de remarquable depuis près de trois minutes. Maintenant, Adesanya fait un pas n avec une main droite et un coup de pied haut qui est bloqué. Adesanya entre et mange un crochet gauche du compteur de monstres qui claque la tête en arrière et recule Adesanya pendant une seconde. Adesanya décroche un coup de pied dans la jambe et reconsidère à nouveau comment attaquer Romero. Pas beaucoup d’action mais cela semble être un bon tour stratégique pour Romero. Saut de coup de pied rond aux terres du corps pour Romeroo. Adesanya décroche un coup de pied dans la jambe. Rien de notable ne se passe devant le cor. Un premier tour calculé qui a les fans sur le bord.

MMAFighting marque la manche 10-9 Romero.

2ème round: Adesanya sort avec un coup de pied avant sur le corps et semble clairement être plus intéressé à initier un combat ce tour. Romero décroche un énorme crochet de gauche contre lequel Adesanya recule. Deux fois maintenant, Adesanya a essayé d’intervenir et deux fois il a été puni pour cela. Romero bloque un coup franc et Adesanya est de retour vers l’extérieur et essaie de trouver un moyen d’entrer. Un bon coup de tête d’Adesanya fait bouger Romero. Coup de pied bas d’Adesanya et il peut maintenant commencer à chercher à travailler son jeu de coups de pied à distance. Il s’agit certainement d’un type de combat différent de celui du co-événement principal. Pas beaucoup d’actions pertinentes mais beaucoup de feintes et de moments tendus. Romero se précipite en avant et atterrit quelques grosses mains gauches et Adesanya se retrouve dans la cage. Adesanya tente à nouveau un coup de pied haut qui est bloqué. Le manque de volume d’Adesanya va être préjudiciable. Le meilleur coup du combat atterrit pour Adesanya avec un coup de pied au corps. Adesanya obtient un coup de pied de point d’interrogation qui est amusant. Encore une fois serré pour marquer. Romero a décroché les gros plans, mais le volume d’Adesanya est supérieur au premier. Romero tente un coup franc qui manque et Adesanya décroche un coup rapide à la fin du tour.

MMAFighting marque la manche 10-9 Romero (20-18 Romero au total).

