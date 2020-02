Blog en direct de l’UFC Auckland: Paul Felder contre Dan Hooker

Voici le blog en direct de l’UFC Auckland pour Paul Felder contre Dan Hooker, la vedette légère de la carte de combat de samedi au Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Felder et Hooker espèrent monter dans la course au titre à 155 livres. Hooker et Felder ont remporté leurs deux combats précédents; Felder est 5-1 lors de ses six dernières sorties, tandis que Hooker est 6-1.

Consultez le blog en direct de l’UFC Auckland ci-dessous.

Tour 1: L’arbitre Marc Goddard supervise la tête d’affiche. Hooker attaque la jambe de tête pour commencer. Felder en prend quelques-uns et avance. Felder fait un faux pas sur un backfist tournoyant raté, mais Hooker ne capitalise pas. Hooker va au-dessus avec un coup de poing pour sa première connexion solide. Felder prend un autre coup de pied de mollet, puis un autre. Il cherche clairement à décrocher de gros coups de poing, et il charge. Hooker se déplaçant latéralement et utilisant ses longues jambes pour garder de l’espace. Felder commence à travailler les jambes, mais il est loin derrière sur ce front, et ses coups de poing sont courts jusqu’à présent. Hooker manque un genou qui plonge, et Felder fait semblant bas et monte haut avec un coup de poing. Court encore. Jusqu’à présent, Hooker contrôle le standup. Beau combo de Felder, qui monte en haut après des coups de corps. Hooker revient tout de suite avant de tourner à nouveau. Felder a du mal à pénétrer à l’intérieur, alors il tourne et jette un coup d’œil. Hooker glisse sur un coup de pied, et Felder l’enferme dans le corps à corps après avoir chargé. Hooker le retourne contre la clôture et ralentit les choses avant de rompre. Plus de coups de pied de veau et Felder ne parvient pas à se connecter après être entré Hooker refuse d’être une cible immobile. Felder décroche un bon doublé à la fin de la première cloche.

MMA Fighting marque la manche 10-9 pour Hooker.

2ème round: L’œil droit de Felder est presque enflé. Il se rapproche de nouveau et lâche ses mains. Hooker revient avec plus de coups de pied et repart. La portée est plus proche pour Hooker ce tour, et il est plus désireux de se tenir juste en dehors de la portée et d’échanger des coups de pied et des coups de poing. Jusqu’à présent, sa portée est un gros problème pour Felder, qui prend des touches régulières. Felder décroche un joli crochet gauche après s’être fait prendre avec une paire de tirs rapides. Le jab de Hooker le fait apparaître alors qu’il se charge. Hooker se penche sous le dos, et il enroule un crochet et passe par-dessus. Les deux sont en pause, ne voulant pas abandonner leur position. Felder se rapproche de la clôture et Hooker lâche prise. Le timing des frappes favorise toujours Hooker, qui attrape Felder qui arrive avec de gros crochets. Chaque fois que Felder essaie de se coincer, Hooker s’éloigne. Ils échangent des coups bas, et Hooker suit avec un jab. Felder tourne et atterrit avec un coup de pied. Il repousse Hooker en arrière et évite de peu un genou qui plonge. Faire tourner le backfist est bon et il obtient ses meilleurs coups de poing à l’intérieur. Ils commencent à se bagarrer, et les deux atterrissent. Hooker prend des photos, mais il les donne aussi. Felder, cependant, reçoit plus de dégâts physiques alors que le combat se termine par un échange rapide.

MMA Fighting marque la manche 10-9 pour Hooker, qui a une avance de 20-18.

Tour 3: Felder tente à nouveau de bloquer son adversaire et les deux attaquent les jambes de l’autre. Jab agréable de Felder. Ils échangent à nouveau des coups de pieds, et Felder suit avec un uppercut à l’intérieur. Jusqu’à présent, le meilleur tour de Felder à ce jour, et c’est parce que Hooker lui donne plus d’opportunités à l’intérieur. Une coupe de pelle bonne pour Felder, et les deux jambes de la branche commerciale recommencent. Hooker revient d’un combo, mais Felder se connecte à l’intérieur avec un combo. Maintenant, Felder répond à chaque coup de pied de jambe. Hooker lui fait payer avec un jab raide, puis une série de jabs raides qui lui claquent la tête. Coup de poing droit pour Hooker, et il est maintenant de retour à son meilleur travail, chronométrant Felder entrant. Ce jab est presque toujours là. Felder revient avec un droit tout droit. Joli coup de pied en rotation de Felder. Hooker esquive un combo et essaie de frapper pendant que Felder attrape un coup de pied. Felder se ferme pour un démontage et est à nouveau tourné contre la clôture. Les genoux en haut, et ils commercent contre la clôture.

MMA Fighting marque la manche 10-9 pour Felder, et c’est 29-28 Hooker.

Tour 4: Felder cloue deux fois les jambes et Hooker se referme pour échanger sur les pieds. Felder se connecte avec un joli combo après un échange, et il continue d’appuyer sur l’action. Hooker retourne à son jab et avance, donnant à Felder la possibilité de lancer des combos. Nice one-two, et Felder a blessé Hooker. Hooker modifie les niveaux pour le retrait et étouffe Felder sur la clôture lorsque cela ne fonctionne pas. L’action cale dans le tieup. Felder tire un coup de coude hors de la pause, et ils échangent des coups. Hooker se penche à nouveau sous et se déplace vers l’arrière. Contre la clôture, Felder tente de se transformer en son adversaire, et l’action cale à nouveau. Hooker recule et Felder se déplace à sa poursuite. Encore un bon deux pour Felder, et Hooker s’en va. Felder intercepte le coup de pied dans la jambe et mange un coup pour en atterrir deux. Le talonneur réussit bien à l’approche suivante et bloque un crochet gauche. Plus de gros coups à distance, et Hooker se déplace à nouveau pour le démontage. Felder essaie quelques coudes de près, latéralement et verticalement, Hooker saisit et s’accroche. Court instant. Hooker se dérobe sous les bras et tire un genou dans le dos de Felder à la fin de la ronde.

MMA Fighting marque la manche 10-9 pour Felder, et c’est 38-38.

Tour 5: La mâchoire droite de Hooker semble enflée. Felder se rapproche et échange des coups de pied de jambe. Hooker essaie de le piquer. Felder tire de cette main droite, et il frappe fort Hooker d’un coup de pied dans la jambe. Hooker contrecarre bien à l’intérieur, mais Felder est prêt à en manger quelques-uns pour tirer des coups de poing. Un autre droit pour Felder, et Hooker continue de se déplacer latéralement. Une autre tentative de retrait de Hooker, et Felder apparaît. Contre la clôture, Felder se retourne et combat le verrouillage du corps alors que Hooker travaille les genoux. Hooker recule et échange des tirs à proximité avec Felder. Un autre gros droit de Felder. Ils se connectent presque tous les deux avec des crochets gauches. Hooker a l’air très fatigué et Felder manque le doublé. Hooker retourne au jab, et il manque de peu un énorme combo de Felder, qui tourne et manque sur un backfist. Gros coup de Felder. Une minute et Felder tire un autre gros coup. Hooker pousse pour le retrait et l’obtient en peu de temps. Il tient bon et Felder essaie de s’asseoir contre la clôture. Il se lève et manque une reprise. Ils se bousculent pour se positionner, et Felder se remet sur pied avec Hooker dans le dos. Hooker tire quelques genoux sur les jambes avec le temps.

MMA Fighting marque la manche 10-9 pour Felder, qui obtient la décision 48-47.