Blog en direct de l'UFC Busan: Volkan Oezdemir contre Aleksandar Rakic

Il s’agit du blog en direct de l’UFC Busan pour Volkan Oezdemir contre Aleksandar Rakic, un combat des poids lourds légers lors du co-événement principal de samedi au Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

Rakic ​​espère se solidifier en tant que concurrent à 205 avec sa cinquième victoire consécutive dans un combat contre le challenger du titre Oezdemir, qui a récemment rebondi après un dérapage de trois combats.

Consultez le blog en direct de l'UFC Busan ci-dessous.

Tour 1: Deux grosses mains droites ouvrent l'action pour Rakic. Il force Oezdemir à la clôture et se verrouille sur une guillotine. Oezdemir finit par s'échapper et renverse sa position avant de se désengager. Oezdemir patrouille au centre de l'Octogone, décroche une grosse main droite alors que Rakic ​​essaie de décrocher un coup de pied dans la jambe. Oezdemir décroche un coup de pied de jambe au bout de deux minutes et continue de commander le centre de l'Octogone. Alors qu'Oezdemir réduit la distance, Rakic ​​atterrit quelques coups de feu à lui. Trois minutes plus tard, Rakic ​​attaque une jambe et force finalement Oezdemir à descendre. Oezdemir se remet sur pied mais dos à la clôture, il mange quelques coups nets avant de se désengager à nouveau. Avec une minute restante dans la manche, Rakic ​​décroche un uppercut suivi d'une ligne droite qui secoue légèrement Oezdemir. Oezdemir décroche deux coups de pied forts avant la fin du tour.

MMA Fighting marque la manche 10-9, Rakic.

2ème round: Oezdemir vise la jambe de Rakic ​​depuis la cloche, sa jambe a considérablement enflé au point qu'elle ressemble à un genou supplémentaire. Oezdemir décroche un puissant crochet gauche sur la marque des minutes et redescend à la jambe de tête de Rakic. Rakic ​​cherche un retrait d'un autre coup de pied de la jambe d'Oezdemir, mais parvient seulement à le forcer contre la clôture. Ils se désengagent à deux minutes du tour. Rakic ​​cherche sans succès un retrait d'un autre coup de pied de jambe. Oezdemir pique Rakic ​​avec un tir avec une minute à gauche dans le tour. Rakic ​​décroche son propre coup de pied. Avec 30 secondes restantes, Oezdemir commence à descendre Rakic ​​les mains ouvertes. Rakic ​​décroche un coup de corps avant la fin du tour.

MMA Fighting marque le round 10-9, Oezdemir.

Tour 3: Oezdemir se déplace beaucoup plus librement que Rakic, probablement en raison des dommages à la jambe de l'Autrichien. Dans la première minute, Rakic ​​cherche des doublés dans le but de prendre le combat au sol. Rakic ​​mange une grosse main droite alors que les deux se séparent. Oezdemir continue de viser la jambe enflée tandis que Rakic ​​devient de plus en plus dépendant de sa main droite, se chargeant à chaque fois qu'Oezdemir ferme la distance. Oezdemir hausse les épaules d'une autre tentative de retrait à mi-parcours de la manche. Oezdemir décroche une main gauche nette avec deux minutes à faire au chronomètre et retourne à nouveau à la jambe de tête de Rakic ​​avec un coup de pied. Rakic ​​force Oezdemir contre la clôture et atterrit une série de tirs, mais Oezdemir sort sans trop de problèmes. Oezdemir arrête une autre tentative de retrait et atterrit les coudes et les genoux alors que Rakic ​​reste sur un cadenas jusqu'à ce que la cloche finale sonne.

MMA Fighting marque le round 10-9, Oezdemir.