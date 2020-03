Blog en direct de l’UFC Norfolk: Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo

Ceci est le blog en direct de l’UFC Norfolk pour Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo, la vedette des poids mouches pour la carte de combat de samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Benavidez se bat pour le titre de poids mouche laissé vacant par Henry Cejudo, qui a renoncé à sa ceinture. À sa manière, Figueiredo, qui a été jugé inéligible pour remporter le titre après avoir manqué de poids pour le combat.

Dans le co-vedette, le poids plume Felicia Spencer a rebondi après une défaite face à l’ex-champion Cris Cyborg. Elle a soufflé par Zarah Fairn dos Santos, qui a été soumis par Megan Anderson dans ses débuts en octogone.

Consultez le blog en direct de l’UFC Norfolk ci-dessous.

Tour 1: Figueiredo réduit la distance avec une position large, et Benavidez feint et attaque bas avec un coup de pied. Une grosse incursion de Benavidez, qui est juste un peu court avec ses poings. Sur un coup de pied, Figueiredo l’attrape et le claque contre le tapis, puis enroule un triangle de retour et un brassard dans une mêlée. Benavidez roule pour l’éviter, mais on dirait qu’il est hyper étendu. Benavidez est toujours hors tension et tire un coup de poing. Il continue l’offensive et avance. Figueiredo le rencontre avec une main droite, et encore comme il s’approche avec une rafale. Figueiredo s’éloigne et tire des pots de l’extérieur alors que Benavidez se balance avec de gros crochets. Benavidez se balançant gros, mais Figueiredo ne semble pas affecté. Shovelcut invite Benavidez à tirer. Figueiredo le coupe de la main droite et ses compteurs n’ont pas beaucoup d’impact. Il tire à nouveau et Figueiredo le fourre. Contre la clôture, Benavidez se connecte sur un crochet. Il charge en avant et tire sans beaucoup de configuration. Court, mais une main droite atterrit bien. Figueiredo riposte avec un uppercut et tire un genou qui arrête un takedown. Une autre ligne droite coupe Benavidez, mais il ne s’arrête pas. Le volume est dans son coin en ce moment. Mais le pouvoir de Figueiredo a un effet. Gros coup de corps, et Benavidez se fait renverser. Pas clair si c’est une grève. Échange fougueux dans les derniers instants avec l’atterrissage des deux combattants.

MMA Fighting marque le cadre 10-9 Figueiredo.

2ème round: Le coup de pied de rotation de Figueiredo, et Benavidez passe à l’offensive. Les coups bas ont mis en place une autre paire de charges, et Benavidez fait office de compteurs Figueiredo. Il continue d’appuyer et lance un combo rapide. Figueiredo prend quelques coups de pied bas. Benavidez est juste hors de portée sur ses coups de poing, mais il ajuste et décroche un joli crochet gauche. Figueiredo bat son corps et le laisse tomber avec une droite droite. Figueiredo enchaîne avec les coups de marteau, et c’est tout. L’arbitre Dan Miragliotta le retire et le titre de poids mouche reste vacant.

Résultat officiel: Deiveson Figueiredo bat. Joseph Benavidez via TKO (frappe) – Tour 2, 1:54