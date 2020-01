Blogue en direct du Bellator 238: Julia Budd contre Cris Cyborg

Il s’agit du blog en direct Bellator 238 de Julia Budd contre Cris Cyborg, la vedette de poids plume de la carte de combat de samedi au Forum à Inglewood, en Californie.

La championne des poids plumes Julia Budd tente sa quatrième défense de titre dans un combat décisif contre l’ancien champion de l’UFC Cris Cyborg, qui fait ses débuts avec Bellator après avoir quitté le leader de l’industrie l’année dernière.

Consultez le blog en direct du Bellator 238 ci-dessous.

Tour 1: Cyborg arrive en coups de poing chauds pour appuyer Budd contre la cage. Budd la tourne, mais ne peut pas tenir la position. Cyborg la retourne et lui fait sauter la tête avec un genou. Cyborg s’échappe pour ouvrir la gamme et obtient un démontage de voyage. Budd se met sous tension et est repoussé dans la cage. Cyborg explose de la clôture et atterrit les genoux à proximité. Elle recule et glisse sur un coup de pied haut. Budd tente de capitaliser et tombe directement dans une tentative d’étranglement en triangle. Cela manque, tout comme un brassard. Cyborg se lève et Budd pose un genou illégal. Ronde s’arrêta pour avertir Budd. Après le redémarrage, Cyborg laisse tomber Budd avec une droite droite et termine le cadre avec une rafale de sol et de livre.

MMA Fighting marque la manche 10-9 Cyborg.

2ème round: Cyborg est partout Budd au début du combat, poussant son dos contre la clôture. Maintenant, Cyborg est en contrôle, mais Budd gère quelques genoux et se décolle. A bout portant, Budd prend quelques coups de poing alors que Cyborg revient. Cyborg part à bout portant. Budd essaie quelques coudes de plomb avant que les choses ne soient à nouveau bloquées. L’action s’arrête alors que les deux combattants reprennent leur souffle. Cyborg se met au travail à genoux et Budd essaie de la retourner contre la clôture. Cyborg recule et se réinitialise, et les deux pop bas. Budd réussit un combo réussi et décroche un joli coup de pied avant. Elle revient et s’attache en espérant étouffer Cyborg contre la clôture. Au lieu de cela, elle se retourne à nouveau. Un court fil à plomb est cassé par Cyborg, qui revient aux genoux qui travaillent. Cyborg explose avec une rafale de genoux et de coudes avant de reculer. Ils remontent aux jambes, et il semble que les deux aient un peu ralenti. Budd rompt le silence avec une seule tentative de jambe. Cyborg le récompense avec un genou à la tête et un coup de pied dur.

MMA Fighting marque la manche 10-9 Cyborg.

Tour 3: La paire s’attache tôt et se dirige vers la clôture, où elle échange ses genoux et se positionne contre la cage. C’est une bataille pour la position car les deux tentent de contrôler contre la clôture. Budd atteint une jambe et l’abandonne. Cyborg recule et pose un coude et un genou avant de se réinitialiser. Budd lance un coup et un coup de pied avant, et Cyborg le rembourse avec une rafale dure qui la bouleverse. Au sommet de la garde de Budd, Cyborg se relève et frappe avec des coups de poing. Budd lui donne un coup de pied, et Cyborg donne un coup de pied aux jambes. Cyborg lance un grand droit et passe le garde pour se retrouver en contrôle latéral. Cyborg donne un coup de coude au corps et se prépare pour les coudes. Cyborg va genou sur le ventre puis monte. Elle bat jusqu’à ce que la cloche arrête de battre.

MMA Fighting marque la ronde 10-8 Cyborg.

Tour 4: Il est temps de faire ou de mourir pour Budd, dont le coin est très en colère contre elle. Elle monte haut avec un coup de pied et essaie de garder de l’espace pour frapper à distance. Cyborg attend son heure. Elle explose avec une rafale de tirs, allant aux jambes et à la tête avec une vitesse effrayante. Budd les mange tous et a de gros ennuis. Cyborg continue de marteler, allant de haut en bas, jusqu’à ce qu’un coup attrape Budd sur le corps et la plonge sur le tapis. Battez-vous et un nouveau champion.

Résultat officiel: Cris Cyborg bat. Julia Budd via TKO (frappe) – Tour 4, 1:14