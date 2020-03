Bob Arum admet la vérité derrière sa rivalité avec Dana White

Pendant des années, Dana White (président de l’UFC) et Bob Arum (fondateur de Top Rank) ont fait de nombreuses déclarations l’un contre l’autre. En parlant de MMA, parce que c’est ce que nous faisons, ce n’est pas un secret que ce dernier n’est pas un fan de ce sport. Et non seulement ils ont été critiqués mais des attaques personnelles ont été lancées.

Cependant, maintenant, dans une interview au MMA Show d’Ariel Helwani, Arum a admis que la rivalité de White est pure promotion pour le bénéfice mutuel.

«Permettez-moi de vous dire la vérité honnête de Dieu. Je ne connais pas Dana White, je n’ai jamais parlé à Dana White. Tout ce que nous disons est un non-sens que nous lançons à la presse quand cela nous convient pour promouvoir un événement. Mais je ne sais pas qui est Dana White en tant que personne. Jamais, nous n’avons jamais eu de conversation. C’est juste de la publicité“.

Bien que, oui, continuez à penser comme toujours aux arts martiaux mixtes.

“En ce qui me concerne, ce sont des ordures. Je ne les aime pas, je n’aime pas les voir. Je ne dirai pas que c’est un sport que j’aime, car ce n’est pas comme ça ».

Vraisemblablement, après ces déclarations, arrête d’attaquer. Bien que nous ne puissions rien confirmer.