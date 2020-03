Bob Arum détruit le MMA, mais admet que la querelle de Dana White est fabriquée pour un bénéfice mutuel

Ce n’est pas un secret que le promoteur de boxe Bob Arum n’est pas un fan de MMA.

S’exprimant lundi sur le MMA Show d’Ariel Helwani, Arum a de nouveau dénigré l’ensemble du sport.

“En ce qui me concerne, ce sont des ordures”, a déclaré Arum. “Je n’aime pas ça. Je n’aime pas le regarder.

“Je ne vais pas dire que c’est un sport que j’aime, parce que je n’aime pas. Ça ne fait vraiment rien pour moi. »

Compte tenu de la façon dont Arum parle du MMA, il n’est pas surprenant qu’il ait reçu des retours du président de l’UFC, Dana White.

Chose intéressante, cependant, Arum a continué en admettant qu’il n’avait jamais rencontré White et que la prétendue querelle du couple était entièrement fabriquée et évoquée chaque fois que cela lui convenait.

“Laissez-moi vous dire la vérité honnête de Dieu”, a déclaré Arum à propos de sa relation avec White. «Je n’ai jamais, jamais rencontré Dana White. Je n’ai jamais, jamais parlé à Dana White. Encore une fois, toute cette idée d’une querelle est une sorte de non-sens que nous jetons à la presse quand elle profite d’un événement que nous faisons ou quelque chose. Mais je ne sais pas qui est Dana White en tant que personne. Je ne l’ai jamais, jamais rencontré ou eu de conversation. Comment aimez-vous ça?

“C’est de la publicité”, a ajouté Arum lorsqu’il a insisté sur ses précédents échanges avec White lors d’entretiens. “Je ne l’ai jamais rencontré.”

Inutile de dire qu’il semble que nous jouions tous!

Bob Arum est le fondateur et PDG de Top Rank, la promotion derrière les stars de boxe actuelles comme Manny Pacquiao et Tyson Fury, et anciennement des stars comme Muhammed Ali, Oscar De La Hoya, Roberto Duran, Joe Frazier, George Foreman, Marvin Hagler, Juan Manuel Marquez, Sugar Ray Leonard et Floyd Mayweather.

