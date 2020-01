Bob Arum pense que Terence Crawford pourrait “ épingler ” Conor McGregor dans un combat MMA

Le promoteur de boxe Bob Arum a déclaré qu’il pensait que Terence Crawford pourrait «épingler» Conor McGregor dans un combat d’arts martiaux mixtes.

Arum a toujours été une épine aux côtés des fans de MMA, dont beaucoup croient qu’il ne comprend pas vraiment le sport de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit.

Maintenant, dans une récente interview avec Little Giant Boxing, il est sorti avec une série assez remarquable de commentaires sur la possibilité que McGregor retourne dans le monde de la boxe.

“Ce n’est pas juste pour l’UFC et pour Conor McGregor de dire:” Eh bien, laissez-le combattre ce combattant, ce combattant, mais seulement en boxe “- parce que c’est un bon athlète, Conor McGregor, mais il n’est pas un boxeur. C’est un gars d’arts martiaux mixtes », a déclaré Arum (via MMA Junkie).

“Alors je dis:” OK. Testons-le. “Terence Crawford fera McGregor dans l’Octogone, puis trois mois plus tard, ils pourront le faire sur le ring. L’Octogone serait le premier parce que je ne veux pas qu’ils pensent que nous jouons. Que l’Octogone soit le premier, parce que Terence Crawford est un mec vraiment dur qui a des antécédents de lutte, donc ce n’est pas comme un gars comme Mayweather qui est juste un excellent boxeur et serait perdu, à peu près, dans l’Octogone. Crawford ne serait pas perdu dans l’octogone car il vient d’un milieu de catch. Il est, je pense, un lutteur de classe mondiale. Voyons donc. Laissez-les relever le défi. Je pense que ce serait énorme. »

“Ouais, c’est possible”, a-t-il ajouté, avant de proposer, bizarrement, “Je ne serais pas surpris si Crawford épingle McGregor dans un combat MMA. Je le pense vraiment. Je pense que Crawford est un meilleur lutteur que McGregor. “

Indépendamment du fait que Conor McGregor soit à nouveau en boîte dans un cadre professionnel, le fait que cela se produise ne disparaîtra pas de si tôt.

Que pensez-vous de ces commentaires de Bob Arum?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.