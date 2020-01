Bob Arum: Terence Crawford «épinglerait» Conor McGregor, gagnerait le combat à l’UFC

J’allais me moquer de Bob Arum pour croire que vous pouvez gagner un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) en tombant, mais honnêtement, le gars a 88 ans et rebondit toujours autour de Las Vegas comme l’un des meilleurs promoteurs de la boxe .

Je serai heureux d’arriver à 88 sans couches.

Pourtant, je ne pouvais pas m’empêcher de rire quand Arum a déconstruit un possible combat MMA entre l’Ultimate Fighting Championship (UFC), l’attraction multi-poids Conor McGregor et le phénomène de la boxe décorée, Terence Crawford.

“Terence Crawford fera McGregor dans l’Octogone, puis trois mois plus tard, ils pourront le faire sur le ring”, a déclaré Arum à Little Giant Boxing (transcrit par MMA Junkie). “Crawford est un mec vraiment dur qui a une formation en lutte, donc ce n’est pas comme un gars comme Mayweather qui est juste un grand boxeur et serait perdu, à peu près, dans l’Octogone. Je ne serais pas surpris si Crawford épingle McGregor dans un combat MMA. Je le pense vraiment. Je pense que Crawford est un meilleur lutteur que McGregor. “

McGregor a fait les gros titres de la «science douce» après avoir perdu contre Floyd Mayweather Jr. à l’été 2017, une performance qui était assez bonne pour justifier un retour au ring de boxe. Les adversaires potentiels vont de Manny Pacquiao à Paulie Malignaggi.

La boxe a envoyé des représentants à l’Octogone avec des résultats similaires. James Toney a tenté de bouleverser la charrette aux pommes de combat à la fin de 2010, mais le jeu de lutte et de soumission de Randy Couture a finalement prévalu.

Même sans «épingle».