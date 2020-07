Bobby Lashley est impliqué dans une bagarre à l’intérieur d’un restaurant

Il semble que The Hurt Busines devienne fou non seulement à la WWE, mais même à l’extérieur de l’entreprise. MVP a posté un court clip sur son compte Instagram où il peut être vu aux côtés de Bobby Lashley au Miller’s Ale House.

Un homme a affronté MVP et a demandé à l’ancien champion des États-Unis s’il avait un problème. Mauvaise idée! Bobby Lashley n’a pas mis longtemps à pousser l’homme contre le mur. La situation s’est calmée lorsque l’homme s’est rendu compte qu’il n’avait aucune chance de combattre Bobby Lashley.

Bien sûr, l’altercation était organisée, et oui, c’était quand même incroyable. Il a fait ressembler Bobby Lashley à un gars dur et a ajouté plus de légitimité à la faction Hurt Business de MVP.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

MVP et Bobby Lashley – The Hurt Business

MVP a été impressionnant depuis son retour en tant que fonctionnalité régulière sur WWE TV. L’ancien champion des États-Unis a été excellent au micro jusqu’à présent et a prospéré dans son rôle de manager de Bobby Lashley.

La carrière de Lashley à la WWE n’allait nulle part en tant que mari au sein du kayfabe, et la WWE n’a pas perdu de temps à les diviser dès que Paul Heyman a renoncé à ses fonctions de PDG.

MVP a fait de Lashley un concurrent viable pour le championnat WWE de Drew McIntyre. Bien qu’il n’ait pas réussi à capturer le titre sur WWE Backlash, il a aidé à reconstruire Bobby Lashley en tant que force à laquelle il fallait compter pour continuer.

MVP et Lashley sont maintenant connus sous le nom de The Hurt Business et ont même récemment tenté de recruter des équipages Apollo dans leur équipe. Le champion des États-Unis en titre a rejeté cette offre et a été battu la semaine dernière à RAW dans un duel face à MVP.

Le plan actuel pourrait voir MVP ou Bobby Lashley défier Crews pour le titre Extreme Rules, et le différend pourrait se poursuivre jusqu’à SummerSlam.

La WWE, MVP et Bobby Lashley ont fait un excellent travail en développant Hurt Business, et ces angles en dehors de la WWE ne feront qu’améliorer le personnage et les rendre encore plus impitoyables.

